‘Door E10-benzine kunnen kankerverwekkende dampen vrijkomen’

Joseph (19) belandde 11 maanden geleden in coma, nu wordt hij wakker in heel nieuwe wereld

3 februari De 19-jarige Joseph Flavill is een van de weinigen die nog nooit van het coronavirus gehoord heeft. De Britse jongeman belandde op 1 maart in een coma na een ongeval, nu is hij wakker geworden in een heel andere wereld. ,,Het lijkt alsof hij tijdens de pandemie constant geslapen heeft”, aldus zijn tante Sharon Priestley.