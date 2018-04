Doorbraak: Duitse silicium accu met tien keer meer opslagcapaciteit

Dankzij de nieuwe accu’s kunnen elektrische auto's van de toekomst langer rijden en kunnen gehoorapparaten kleiner gemaakt worden. De nieuwe batterijtechnologie gebruikt in plaats van de huidige grafietanoden nu exemplaren van 100 procent silicium, het op een na meest voorkomende element van de aarde. De accu’s zijn in de testopstelling in slechts twaalf minuten volledig volgeladen. Gelijksoortige accu’s op basis van lithium-ion-technologie zouden hier vijf uur over doen.

Brandwerend

Een ander pluspunt is de brandwerende eigenschap van silicium. Het grootste probleem dat onderzoekers moesten oplossen, was de mechanische instabiliteit van silicium, die de levensduur van de siliciumanode beperkte. De universiteit ontdekte dat silicium alleen in een microstructuur van een dunne draad flexibel genoeg is om de grote uitzetting te weerstaan die noodzakelijk is. Ondertussen zijn er al 500 succesvolle ladingen en ontladingen bij het instituut gedaan met de nieuwe accu’s en is een begin gemaakt met de productie.