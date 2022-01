Doorrijden na een ongeval gebeurt drie keer per dag en het is zelfs niet strafbaar, op één voorwaarde

De politie van Tilburg heeft een verdachte in beeld voor een aanrijding zondagavond waarbij een auto ervandoor ging nadat hij een scooter had geschept. Maar is doorrijden na een ongeval altijd strafbaar?

Een agent buigt zich zondagavond over de scooter op de Ringbaan-Zuid, ter hoogte van de Winkler Prinsstraat. Met een zaklamp in de hand doet hij onderzoek. Het slachtoffer - een 24-jarige Tilburger - is dan al met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De automobilist die met de scooter in botsing kwam, is ervandoor gegaan. Onderweg verloor de bestuurder een bumper met daarop een kentekenplaat.



Door die kentekenplaat weet de politie op wiens naam de auto staat. Maar dit hoeft niet per se de bestuurder te zijn geweest die zondagavond over de ringbaan reed. Een woordvoerder van de politie zegt dat geprobeerd is contact te krijgen - bellen, langs huis gaan - met de eigenaar van de wagen. Maandagmiddag was dit nog niet gelukt. ,,De eigenaar geldt nu officieel als verdachte", aldus de woordvoerder. ,,Gaat dit nog langer duren dan ontbieden we hem op het bureau om een verklaring af te leggen.”

Bij alleen materiële schade rijden 120 mensen per dag door

Het Waarborgfonds Motorverkeer - dat mensen helpt die schade of letsel hebben opgelopen door onverzekerde of onbekende voertuigen - stelt dat het in Nederland dagelijks drie keer voorkomt dat een bestuurder doorrijdt na een ongeluk waarbij iemand gewond raakt. Bij alleen materiële schade gaat het zelfs om 120 gevallen per dag. De ervaring van het Waarborgfonds leert dat doorrijders zich achteraf snel - binnen een week - of helemaal nooit meer melden bij de politie.

Bij doorrijders gaat het vaak om mensen die iets op hun kerfstok hebben, of met bijvoorbeeld drugs of alcohol op achter het stuur zitten. Verkeerspsychologen wijzen daarnaast op een ander fenomeen: instinctief gedrag. Reageren vanuit het primitiefste deel van ons brein: vechten, bevriezen of vluchten. ,,Een aanrijding kan ervoor zorgen dat mensen in grote paniek raken en in een vluchtrespons schieten”, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Waarbij hij benadrukt dat het geen excuus is om door te rijden. ,,Maar dat dit fenomeen kan optreden, is een feit. Mensen komen vervolgens thuis en denken: wat heb ik gedaan? Om deze reden is ‘de twaalf uur’ ingesteld.”

Binnen twaalf uur kun je je alsnog melden zonder vervolging

In artikel 7 van de Wegenverkeerswet staat dat het verboden is om de plaats van het ongeval te verlaten als je ‘redelijkerwijs’ kunt vermoeden dat je de ander schade of letsel hebt toegebracht, of mogelijk zelfs hebt gedood. En je mag niet iemand in hulpeloze toestand achterlaten. Er is één uitzondering: voor wie zich binnen twaalf uur alsnog meldt bij de politie (en nog voordat agenten hem hebben opgespoord en aangehouden) vervalt de vervolging voor het doorrijden. Het geeft mensen die er in paniek vandoor zijn gegaan de tijd om hun fout te herstellen. Dit staat overigens los van eventuele vervolging voor het ongeluk zelf.

Bij personen die zijn doorgereden na een aanrijding moet de rechter eerst vaststellen dat een verdachte daadwerkelijk heeft gereden en of de bestuurder kon weten dat hij iemand of iets heeft geraakt. Vervolgens kijkt de rechter aan de hand van de verklaring van de verdachte, eventuele getuigenverklaringen en politieonderzoek hoe het ongeluk kon gebeuren. Wie schuldig wordt bevonden aan doorrijden na een aanrijding kan maximaal een jaar cel krijgen bij een fataal ongeluk, een ongeluk met letsel of het in hulpbehoevende staat achterlaten van het slachtoffer. Bij schade aan een voertuig (of ander object zoals een hek of lantaarnpaal) is het maximaal drie maanden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.