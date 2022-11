Drama bij autorally kost levens Romain (18) en Margaux (16): ‘Een fantastisch stel’

VRAAG & ANTWOORD ‘Auto biedt te weinig bescher­ming maar scoort hoog in botsproef, hoe kan dat?’

‘Als autoliefhebbende dokter ben ik geïnteresseerd in de veiligheid van auto’s’, aldus lezer Niels Osinga in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Ik zoek dan ook regelmatig in de resultaten van de EuroNCAP-botsproeven. Auto’s die vijf sterren halen, en dat geldt voor meer dan 90 procent van de geteste auto’s, bieden bij bepaalde lichaamsdelen een marginale of zelfs slechte bescherming. Hoe kan het dat die auto’s dan toch zo hoog scoren?’

2 november