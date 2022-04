Drama in Essen: auto valt uit 18 meter hoge parkeergarage, twee tieners overleden

Kiki en Sterre (9) schitteren op posters tegen hardrijden: ‘Ik wil dat ze echt zachter gaan rijden’

Let jij ook op je snelheid? Zo heet de verkeerscampagne die de gemeente Nieuwkoop is gestart om automobilisten te wijzen op hun snelheid. Op verschillende drukke wegen in diverse kernen wijzen kinderen bestuurders erop dat ze niet harder mogen rijden dan de toegestane snelheid.

12 april