Drie jaar oude auto's favoriet bij autodieven: stijging van ruim 50 procent

Auto's van drie jaar oud bleken vorig jaar ineens enorm in trek bij autodieven. Bij die categorie steeg het aantal diefstallen met maar liefst 51 procent. Het goede nieuws is dat er afgelopen jaar aanzienlijk minder auto’s werden gestolen dan het jaar daarvoor. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) meldt een daling van 9,5 procent.

De ene statistiek is de andere niet. Onlangs bleek uit cijfers van verzekeraar Interpolis dat er in 2020 zo’n vijf procent minder auto’s zijn gestolen dan in 2019, maar het LIV komt nu met een nog rooskleuriger beeld en gaat uit van bijna 10 procent. Toch nam volgens deze instantie de diefstal van lichte bedrijfsauto’s toe met 19 procent tot 1.579 stuks en zijn er met 599 gestolen exemplaren maar liefst 69 procent meer (deels) elektrische auto’s gestolen.

Toyota C-HR

Een andere opvallende stijging betreft auto’s van drie jaar oud. Die werden vorig jaar 51 procent vaker gestolen dan in 2019. Daarmee is dit nu de ‘populairste’ categorie auto’s onder dieven. 761 auto’s van deze leeftijd werden vorig jaar ontvreemd. En in deze categorie verdwenen de Toyota C-HR (154), Toyota RAV4 (75), Fiat 500 (54) en Mazda CX-5 (45) het meest. Als er niet specifiek naar leeftijd gekeken wordt, zijn Volkswagens het vaakst de klos. Zo bleken eerder al de Golf en Polo de twee meest gestolen modellen van 2020 te zijn.

Het LIV achterhaalde ook wat er gebeurt met de gestolen auto’s. De drie jaar oude auto’s worden niet alleen het vaakst gestolen, maar ook het minst teruggevonden. Slechts 30 procent duikt weer op. Een deel van de gestolen auto’s wordt in eigen land op een vals kenteken gezet, maar veel daarvan verdwijnen naar andere landen in Europa. De gestolen Toyota’s gaan vaak verder van huis. Die zijn volgens het LIV vooral in trek in Afrika.

Gesloopt

Dan zijn er uiteraard ook nog de gestolen auto’s die niet in z’n geheel ergens heen gaan, maar eerst worden gesloopt. Volgens het LIV zijn auto’s van vier jaar of ouder vaak voor demontage bestemd. Dan worden de onderdelen via het illegale circuit overal en nergens aangeboden. Het LIV stelt dat er sinds 2018 maar liefst 3.500 auto’s ‘teruggevonden’ zijn omdat onderdelen ervan opdoken bij malafide handelaren. Om dergelijke handel tegen te gaan, moeten handelaren vanaf dit jaar hun ingekochte onderdelen registreren in het Digitaal Opkopers Register. Men hoopt hiermee deze handel de kop in te drukken.

Het LIV meent dat er nauwere samenwerking met andere landen nodig is om het breder tegen te gaan. ,,Voertuigtuigcriminaliteit professionaliseert al jaren. Gestolen voertuigen en onderdelen worden wereldwijd verhandeld. Nationaal doen we het goed maar de volgende stap is het intensiveren van de internationale samenwerking. Hierin is het mogen delen van informatie met elkaar één van de belangrijkste aandachtspunten,” aldus Hendrik Steller, manager van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.