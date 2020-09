Dronken chauffeur probeert met freesmachine zijn dieplader weer op de A12 te krijgen

Adrenaline-vi­deo: auto haalt 54 racewagens in tijdens één rondje op dit circuit

1 september De Nürburgring is een van de meest veeleisende en gevaarlijkste circuits ter wereld. Het circuit is meer dan 20 kilometer lang, telt 73 bochten en heeft nauwelijks uitloopmogelijkheden. Tijdens een race krijgt deze Britse coureur desondanks voor elkaar om in één ronde 54 auto's in te halen.