Drukke Duitse snelweg heeft bovenleiding voor hybride vrachtwagens

De eHighway moet volgens de initiatiefnemers een van de meest efficiënte oplossingen worden voor goederenvervoer zonder uitlaatgas. Er zijn echter genoeg kanttekeningen bij te plaatsen. Trolleybussen zijn, ook in Nederland, nooit een groot succes geworden. Dat komt vooral door hun kwetsbaarheid: het gaat gauw mis in de verbinding tussen een rijdende auto, die zich niet zoals een trein op een spoor bevindt, en de bovenleiding.



Toch probeert elektronicagigant Siemens het weer na eerdere, kleinschaligere tests in Amerika en Zweden. Het grootste testtraject in Duitsland zal de komende tijd steeds intensiever worden gebruikt. Medio 2020 moet het aantal trolleytrucks op de weg tot vijf zijn toegenomen. De wagens zullen in ieder geval tot en met 2022 meerdere malen per dag op de eHighway tussen Weiterstadt en Langen/Mörfelden rijden.



Het gaat om hybride vrachtwagens, die zijn uitgerust met een combinatie van elektrische en dieselmotoren. Als ze op de eHighway rijden, kunnen ze stroom afnemen via de bovenleiding. Hier rijden ze in elektrische modus en ze laden dan tegelijkertijd hun accu’s op.



In de stedelijke gebieden, waar ze hun goederen inladen en bezorgen, rijden ze dankzij de opgeladen accu's ook in volledig elektrische modus. Door het opladen aan de bovenleiding op de snelweg houden ze een zo groot mogelijke actieradius. Mocht de accu onverhoopt toch leeg raken, dan hebben ze altijd nog hun dieselmotor om te kunnen blijven rijden.