DS 7 Crossback E-Tense 4x4: comfortabel topmodel

Vanaf 2025 bouwt DS Automobiles geen auto’s meer met uitsluitend een benzine- of dieselmotor. Elektrificatie is het credo voor de toekomst, en als de aandrijflijn niet volledig elektrisch is, dan heeft de DS op z’n minst een elektrische energiebron die zich met de beslommeringen van de verbrandingsmotor bemoeit. Na de 100% elektrische DS 3 Crossback E-Tense, volgt nu een plug-in hybrideversie van de DS 7 Crossback, de grote SUV van het Franse merk.

1 op 76,9

In het E-Tense gedoopte topmodel van de DS 7-reeks werkt een 200 pk sterke 1,6-liter turbomotor op benzine samen met een elektromotor die 110 pk op de voorwielen overbrengt, alsmede een elektrische aandrijfunit tussen de achterwielen, op zijn beurt goed voor 112 pk. Het gecombineerde vermogen van 300 pk en het maximum koppel van 520 Nm wordt door een achttraps automaat verdeeld over alle vier de wielen. Precies zoals in de Peugeot 5008 PHEV en Opel Grandland Hybrid4. In 5,9 seconden zit je met de DS 7 Crossback E-Tense op de honderd. Berekend volgens de WLTP-methode is met inzet van de volledige accucapaciteit een gemiddeld benzineverbruik van 1,3 liter op 100 kilometer (1 op 76,9) mogelijk.

Puttend uit de 13,2 kWh die de accu’s onder de achterbank kunnen leveren, ligt naar WLTP-normering een elektrische actieradius van 58 kilometer in het verschiet. Maar in de praktijk wordt de stroomvoorraad er niet in één keer volledig doorheen gejaagd. Aan de hand van de ingevoerde bestemming in het navigatiesysteem berekent de boordelektronica van de DS 7 Crossback E-Tense 4x4 hoe de elektriciteit over de te verrijden afstand zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Onderweg wordt stroom opgewekt door regeneratie van de remenergie, een effect dat in de B-stand van de automaat (Brake) verder wordt versterkt. Daarnaast consumeert de verbrandingsmotor een drupje extra benzine om de batterijen bij te laden. Je kunt de elektronica opdracht geven een stroombuffer achter de hand te houden als het drukke centrum van een grote stad je bestemming is. Natuurlijk wil je na de koffie ook weer met een schoon geweten terug naar huis; aan een laadpunt met een stroomsterkte van 32 Ampère neemt het twee uur in beslag om de accu’s weer volledig op te laden.

Vijf rijprogramma’s

De wijze waarop de turbomotor samenwerkt met beide elektromotoren, zal geen mens als oncomfortabel ervaren. In de DS 7 Crossback verloopt de inzet van alle drie de energiebronnen volkomen schokloos, hooguit hoor je de turbomotor ergens op de achtergrond aanslaan. Je hebt keuze uit vijf verschillende rijprogramma’s: volledig elektrisch, als hybride met een zo efficiënt mogelijk energieverbruik, Comfort, Sport en 4x4. In elk programma wordt de stroomvoorraad weer op een andere wijze ingezet. Kampeerders zullen de 4x4-stand van de DS 7 Crossback E-Tense op waarde leren te schatten als de caravan (maximum geremd trekgewicht: 1200 kilo) na drie druilerige weken van het modderige kampeerveld getrokken moet worden…

De DS 7 Crossback E-Tense 4x4 kent nog meer interessante snufjes. Voorzien van Active Scan Suspension, wordt de afstemming van de adaptieve schokdempers bepaald aan de hand van de informatie over het wegdek die een camera achter de voorruit vergaart. De souplesse van het onderstel is indrukwekkend, en brengt klassieke Citroëns met hydropneumatisch veersysteem in herinnering. De DS 7 Crossback E-Tense 4x4 kan worden uitgerust met een compleet arsenaal aan veiligheidssystemen, waarbij de adaptieve cruisecontrol en de spoorassistent met actieve stuurhulp de bestuurder bijstaan in het ‘tussen de lijntjes’ houden van de auto.

Aanlokkelijk aanbod

In zijn ambitie om een serieus alternatief te zijn voor de geijkte premiummerken, laat DS Automobiles weinig aan het toeval over. Opvallende details in het ontwerp, een royale standaarduitrusting en een interieur dat qua afwerking en materialen gemakkelijk kan wedijveren met de Duitse premiummerken, maken van de DS 7 Crossback E-Tense 4x4 beslist een aanlokkelijk aanbod voor de veelrijder die zijn diesel aan de kant wil zetten.

Een aantrekkelijke overweging is bovendien dat de DS 7 Crossback E-Tense 4x4 als plug-in hybride voor de wegenbelasting onder het halftarief voor benzineauto’s valt. De Franse plug-in hybride wordt in de speciaal voor de zakelijke rijder samengestelde Business-uitvoering geleverd vanaf een behoorlijk scherpe 58.360 euro.

