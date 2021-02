Duitse douane vindt 350.000 euro in reserveband auto, Nederlander (37) opgepakt

De vondst werd vorige week donderdag gedaan bij een controle op de snelweg A61, die loopt van Venlo tot aan Hockenheim. De automobilist vertelde douanebeambten op weg te zijn naar Italië. In een rugzakje op de bijrijdersstoel werd 1300 euro aan contant geld aangetroffen. Vervolgens werd vastgesteld dat de reserveband merkwaardig bevestigd was onder de bodem van de auto.

Met behulp van een röntgenapparaat werd de band doorgelicht, waarna het geld in de band werd aangetoond. ,,Drugs hebben we wel eerder in een reserveband gevonden, maar contant geld is in ons district nog niet eerder gevonden”, aldus woordvoerder Thomas Molitor van de douane in Koblenz.



De verdachte zei niets van het geld te weten.