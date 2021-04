Duitse twintiger in opgevoerde BMW rijdt voorganger dood met 232 km/u: 3,5 jaar cel

VideoEen 24-jarige snelheidsduivel uit het zuiden van Duitsland is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar voor wat Duitse media een ‘horrorcrash’ noemen. De man knalde eind 2019 op de snelweg A9 bij Ingolstadt met extreem hoge snelheid op de wagen die voor hem reed. De 22-jarige bestuurder van de Audi A4 raakte levensgevaarlijk gewond en bezweek even later aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Ingolstadt, zo'n 80 kilometer boven München, had acht jaar cel geëist tegen de Raser, de Duitse benaming voor automobilisten die overdreven hard rijden. Hij werd niet alleen beschuldigd van een illegale straatrace, maar tevens van doodslag.

Volgens de rechtbank kon niet worden bewezen dat de twintiger de dood van de automobilist voor hem op de koop toe had genomen door met minstens 232 kilometer per uur over de A9 te razen. Daarom werd hij alleen veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor een illegale race, iets wat sinds 2017 geen kleine overtreding meer is in Duitsland, maar een strafbaar feit. Bij doodslag had het een celstraf tot tien jaar kunnen zijn.

De twintiger had volgens het OM niet op de snelweg mogen rijden met zijn ‘racewagen’. De BMW M4 was volgens haar opgevoerd tot 560 pk en een maximale snelheid van 350 kilometer per uur. Op 20 oktober 2019 omstreeks 23 uur ging het verschrikkelijk mis. Vlak na het knooppunt Manching knalde hij op de Audi A4 van een streekgenoot die voor hem reed. De wagen was net van de middelste naar de linkerrijstrook gegaan, zo verklaarden getuigen later tegenover de politie. Ter plaatse geldt 's nachts een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur die de Audi-bestuurder in acht zou hebben genomen.

Enorme impact

De impact van de klap moet enorm zijn geweest. Beide wagens schoven nog zo'n 200 meter over de snelweg voor ze tot stilstand kwamen. De BMW werd gekatapulteerd, vloog door de lucht en belandde in het talud naast de weg na enkele keren over de kop te zijn geslagen. Het Audi-wrak eindigde half op de vluchtstrook. Een hulpverlener die als eerste bij het volledig vernielde voertuig was, verklaarde voor de rechtbank dat de Audi-bestuurder levensgevaarlijk gewond in zijn auto hing en een paar minuten later bezweek. De BMW-bestuurder raakte slechts lichtgewond. Hij zou bij het wrak van de Audi zijn verschenen en hulpeloos hebben staan schreeuwen: ,,Mijn vriend, mijn vriend - wat heb ik gedaan?!”

De twintiger betuigde bij het begin van het proces in tranen zijn diepe spijt aan de nabestaanden van de 22-jarige streekgenoot. ,,Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan het ongeluk moet denken. Het brengt me telkens op mijn knieën’’, hoorde de Donaukurier de jongeman snikkend zeggen. ,,Als ik kon, zou ik mijn leven geven om de overledene terug te halen. Ik zou geen seconde aarzelen”, sprak hij met gebroken stem.

Vrijspraak

Zijn advocaat vroeg vrijspraak voor hem. De beschuldiging van doodslag was volgens de raadsman niet gerechtvaardigd. Ook was het ongeval niet het gevolg van een verboden autorace, aldus de strafpleiter. De Audi-bestuurder zou bij het wisselen van rijstrook geen richtingaanwijzer hebben gebruikt. Een vrouw die op de middelste rijstrook achter de Audi had gereden, verklaarde dat de bestuurder dat wel degelijk had gedaan. Toen de Audi al op de linkerrijstrook reed, werd ze naar eigen zeggen ingehaald door de veroorzaker van het ongeval. ,,Ik zag een zwarte flits en hoorde even later een enorme knal.’’