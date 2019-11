Duitsers liggen dubbel, maar zijn ook tikkie jaloers op onze 100 km/uur

NL: Nur Links. ‘Alleen links’: het is een bekende grap. Eenmaal in Duitsland trappen veel Nederlandse automobilisten het gas zo diep mogelijk in. Rijden zo hard je auto kan, mag op veel stukken Autobahn nog altijd.

Gezond verstand

De Duitsers vergelijken de nieuwe Nederlandse limiet ook met de situatie op de eigen Autobahn. Een voorstel van de Duitse Groenen voor een maximumsnelheid, vanwege het milieu, werd door de Bondsdag vorige maand met een overweldigende meerderheid verworpen. Dat zou indruisen tegen ‘het gezonde verstand’, de ‘vrijheid aantasten’ en bovendien nauwelijks iets voor het milieu doen. ,,Nu maar afwachten of Nederland ineenstort of een andere catastrofe over zich heen krijgt’’, twittert Bertine Balsam met een knipoog.

Links en groen Duitsland heeft er een prestigekwestie van gemaakt. Het moet verboden worden dat de BMW's en Audi's nog langer met 250 km/uur of sneller door Duitsland scheuren alsof er geen klimaatcrisis is. Er worden onderzoeken gepubliceerd dat de meerderheid van de Duitsers tegen de ongelimiteerde snelheid is. En de Nederlandse maatregel is voor de Groenen reden om het nóg een keer te proberen. ,,Duitsland is het enige geïndustrialiseerde land waar je onbeperkt kunt racen’’, aldus een verontwaardigde fractievoorzitter Anton Hofreitner in zijn oproep aan de regering. Let wel: de Groenen willen een maximum van 130 km/uur.