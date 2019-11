Duitsland: een miljoen laadpalen in 2030

Porsche pakt uit met futuris­tisch superjacht

3 november Voor wie rijker is dan de zee diep, is er een nieuw speeltje. Ontwerpers van Porsche hebben de ‘Royal Falcon One’ gelanceerd, een futuristisch ogend superjacht. In het speeltje voor miljardairs kun je de ‘kromme lijn’ van het design van de Porsche 911 herkennen.