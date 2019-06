Duizenden verlaten sportwagens in de woestijn: het mysterie ontrafeld

Een Ferrari Enzo van een miljoen euro, meerdere Lamborghini’s, Porsches, Bentleys, Nissan Skylines en zelfs een Honda NSX: het zijn slechts enkele van de duizenden luxe supersportwagens die elk jaar staan weg te kwijnen op luchthavens en in parkeergarages in de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens de krant Gulf News worden er elk jaar zo’n 2000 tot 3000 auto’s in Dubai achtergelaten, gewoonweg achtergelaten door hun eigenaars, waarna ze stof staan te vergaren onder de brandende woestijnzon. Abdul Majeed Saifaie, directeur van de afdeling afvalbeheer van Dubai, zegt dat sommige auto’s uiteindelijk worden verplaatst en in beslag worden genomen als ze wegen blokkeren of gevaar vormen voor de verkeersveiligheid beïnvloeden.

Foto’s van de auto’s, waaronder die van 1 miljoen euro kostende Enzo, doen het goed op sociale media en velen verkeren in de veronderstelling dat de burgers van Dubai zo rijk en zo gevoelloos zijn voor de waarde van de dingen die ze bezitten, dat ze gewoon de deur uit gaan om een andere auto te kopen wanneer ze zich vervelen.

In werkelijkheid is een van de belangrijkste redenen dat zoveel dure luxe auto’s uiteindelijk worden achtergelaten, te wijten aan Dubai’s strijd tegen de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis, tezamen met de dalende olieprijzen. Veel van de auto’s zijn van buitenlandse expats, die naar steden als Dubai en Abu Dhabi zijn gereisd op zoek naar snel geld, maar die het moeilijk kregen toen de VAE in moeilijk vaarwater terechtkwam.

In veel gevallen gaat het om eigenaren die in gebreke waren gebleven bij de financiering van de supercars en de stad hadden ontvlucht om gevangenschap te voorkomen. Anderen gingen failliet. Maar nog vaker is het veel minder erg dan dat, zo meldt de krant Daily Mail. Volgens de Sharia-wetgeving, die geldt in de overgrote meerderheid van het Midden-Oosten, is het niet betalen van schulden een strafbaar feit. Overtreders worden geconfronteerd met een gevangenisstraf in de notoir zware gevangenissen van de Verenigde Arabische Emiraten.

Er zijn eerder geregistreerde gevallen waarin buitenlandse werknemers worden belet om de Emiraten te verlaten nadat ze op de zwarte lijst staan ​​omdat ze simpelweg één creditcardbetaling missen, of wanneer een cheque niet gedekt blijkt. Als gevolg hiervan worden veel expats gedwongen hun hebben en houden achter te laten om gevangenisstraf te voorkomen, vaak met de autosleutels nog in het contactslot. Uiteraard geldt dit ook voor inwoners van de VAE zelf.