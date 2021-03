Duo rijdt in Zeeland de tank leeg, politie pakt de volle buit: 15.000 euro in auto

video Platforms voor elektri­sche auto's: zoek de verschil­len

11 maart Autofabrikanten gebruiken tegenwoordig ‘platforms’ voor hun automodellen. Voor elektrische auto’s is het gebruik van platforms nog belangrijker, vanwege de plaatsing van de accucellen, liefst ook nog eens modulair, zodat er ruimte is voor meer of minder capaciteit. De redactie van techsite Tweakers heeft drie verschillende platforms nader bestudeerd en daarbij de voor- en nadelen van elk platform uitgelicht.