Duurder tijdens levertijd: prijzen nieuwe auto’s blijven maar stijgen

Autotelex hield de afgelopen maanden op verzoek van vakblad Automotive Management bij alle grote importeurs de prijzen van nieuwe auto’s bij. Bij 80 modellen, verdeeld over maar liefst 23 verschillende merken, was er op enig moment sprake van een prijsverhoging van vijf procent of meer. Het gaat hierbij niet alleen maar om personenauto’s, maar ook om bedrijfswagens. Bij vijf merken was er zelfs sprake van een verhoging van tien procent of meer in één keer

Minimale prijsverhogingen bij Kia, Peugeot, Seat en Audi

Kia, Peugeot, Seat en Audi zijn de uitzonderingen op die regel, die verder op nagenoeg elk merk van toepassing is. Toch wil dat niet zeggen dat deze vier merken niet verhogen. Verhogingen worden geregeld ook in stapjes van minder dan vijf procent doorgevoerd. Zo’n kleinere verhoging werd in het Autotelex-rapport niet meegenomen, maar enkele kleine verhogingen maken natuurlijk wel één grote.

Prijsverhogingen minder dan landelijke inflatie

De prijsverhogingen gaan inmiddels vaak zo snel, dat een auto al duurder wordt voordat hij goed en wel in de showroom staat. De nieuwe Kia Niro, bijvoorbeeld, werd in elektrische vorm aangekondigd met een vanafprijs van net onder de 40.000 euro. Wie nu op de prijslijst kijkt, treft daar voor deze uitvoering een prijs van 41.795 euro aan. Ook de nieuwe Opel Astra is al meteen een stukje duurder geworden. Autotelex merkt wel op dat de prijsverhogingen minder hard gaan dan de landelijke inflatie, die in juli op 11,6 procent uitkwam.

Kleine lettertjes in het koopcontract

De alsmaar stijgende prijzen hebben alles te maken met tekorten aan onderdelen en stijgende prijzen voor grondstoffen, zaken die ook in andere branches tot flinke prijsstijgingen leiden. Dit verklaart ook waarom de levertijden oplopen, wat lastig samengaat met de steeds veranderende prijzen. Niet zelden worden auto’s duurder in de inmiddels vaak maandenlange periode tussen het plaatsen van de bestelling en de daadwerkelijke aflevering. In bijna alle gevallen komen de extra kosten dan volgens Autotelex op het bordje van de koper, keurig afgedekt door de kleine lettertjes van het koopcontract.

Wel gezonde winsten

Hoewel de verkoopcijfers dalen, noteren autofabrikanten tot op heden doorgaans wel gezonde winsten. Dat is in tijden van schaarste niet onlogisch, maar volgens veel analisten wel eindig. Zo zou BMW al hebben opgemerkt dat de stijgende prijzen niet eindeloos kunnen worden doorberekend aan klanten, terwijl Volkswagen verwacht dat de situatie in de toeleveranciersketen in de tweede helft van 2022 wat zal normaliseren.

