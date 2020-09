‘Een auto die rechts afslaat links passeren, mag dat?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,U hebt het blijkbaar over een weg met één rijstrook per rijrichting. Of dat gevaarlijk is, hangt natuurlijk volledig af van de verkeerssituatie op dat moment. Is er geen naderend verkeer, dan kan dit veilig gebeuren. Al helemaal als het zicht op eventueel overig verkeer goed is. Is dat alles niet gegarandeerd, dan kan het een levensgevaarlijke manoeuvre zijn. Maar evengoed is het niet altijd veilig om achter een afslaande auto stil te gaan staan en mogelijk een opstopping te creëren.”