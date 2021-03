Een (betaalbare) elektrische stationwagon? Die bestond nog niet, maar nu wel!

Vanuit het niets scoorde het herboren automerk MG vorig jaar een hit: de elektrische ZS bood meer waar voor minder geld dan bij de concurrenten. Ineens zat je voor amper 23.000 euro in een gloednieuwe, redelijk ruime, veilige en moderne, elektrische SUV. De 4000 euro overheidssubsidie op modellen zonder verbrandingsmotor drukte de oorspronkelijke, toch al scherpe prijs van 30.985 euro behoorlijk. En de Nederlandse importeur van het merk (dealerorganisatie Van Mossel) deed daar nog eens tijdelijk 4000 euro korting bij.

Op die manier wist MG vorig jaar in Nederland 2180 auto’s te verkopen. Dat lijkt misschien een schijntje vergeleken bij 44.747 nieuwe Volkswagens of 8966 Tesla’s die in dezelfde periode verkocht werden, maar MG was in ons land ineens een groter automerk dan Dacia, Jaguar of Honda.

Toen Birmingham, nu Sjanghai

Met dit agressieve aanvalsplan is het de nieuwe Chinese eigenaren van MG dus gelukt om heel wat Nederlandse parkeerplekken en huishoudens te veroveren. Het merk, dat in 1924 begon als Morris Garages in Longbridge (een wijk van de Britse stad Birmingham) werd ooit beroemd om z’n open sportwagentjes. Daarna raakte MG uit de gratie, net als zoveel Britse automerken. Maar in 2007 bleek de merknaam uit de as herrezen, als onderdeel van het SAIC-concern uit Sjanghai – de grootste autofabrikant van China. En dat bedrijf heeft grote plannen om Europa opnieuw te veroveren, zij het nu met moderne, elektrische familieauto’s.

,,Onze eerste successen met de ZS EV waren in diverse landen groter dan we verwachtten”, geeft de ceo van MG Motors Europe Matt Lei toe. ,,Dat versterkt ons idee dat het nu tijd is voor de volgende stap in ons modellenoffensief: we breiden niet alleen uit met meer vestigingen in Nederland en naar landen zoals Duitsland, Spanje en Zweden, maar dit jaar komen we ook met twee nieuwe, volledig elektrische modellen.”

‘Eerste stationcar’

De eerste nieuwkomer van MG richt zich heel bewust op gezinnen en particulieren die een betaalbare, ruime elektrische auto willen scoren. Net na de zomer is deze MG5 Electric te koop: voor de verandering eens geen elektrische SUV, maar een middelgrote stationwagen op batterijen! De prijs is op dit moment nog niet bekend maar wat die ook wordt: je krijgt een 4,54 meter lang vijfdeurs model in de klasse van de Kia Ceed Sportswagon en Volkswagen Golf Variant met een flinke bagageruimte waar – ondanks het grote accupakket – minimaal 578 en maximaal 1456 liter in past.

Voor deze elektrische auto stelt MG een rijbereik van zo’n 400 kilometer per laadbeurt in het vooruitzicht, terwijl de elektromotor goed is voor 184 pk (135 kW) aan vermogen. Dat is riant meer dan de gemiddelde Nederlandse familie-station op dit moment levert, al blijft het trekgewicht wat achter bij diverse concurrenten en modellen met een benzine- of dieselmotor. De MG5 Electric kan 75 kilo op z’n dak dragen en mag niet meer dan 500 kilo trekken, al is dat nog altijd flink meer dan de 75 kilo die wettelijk achter de Volkswagen ID.3 mag. Opvallender is dat MG met deze elektrische stationwagon een heuse primeur in huis heeft, in elk geval in het segment van de betaalbare gezinsauto’s. Want alleen Porsche presenteerde deze maand ook een stationwagon op batterijen: de Taycan Cross Turismo. Maar die is peperduur en van een heel ander kaliber.

Ook (weer) een SUV

Vanaf aanstaande mei brengt MG bovendien de Marvel R op de markt: dit is wederom een hoge SUV, maar met een lengte van 4,67 meter is hij een stuk groter dan de bestaande ZS. Qua lengte streeft hij zelfs de (4,58 meter lange) Volkswagen ID.4 voorbij. MG belooft een handig interieur met veel beenruimte, een vooruitstrevend dashboard voorzien van een enorm 19,4 inch aanraakscherm en een kofferbak waar minimaal 357 en maximaal 1396 liter aan bagage in past.

Wie kiest voor een Marvel R met alleen achterwielaandrijving (die heeft twee elektromotoren op de achteras) kan nog eens 150 liter bagage in de neus van de auto kwijt. Kies je voor vierwielaandrijving, met een derde (!) motor voor de voorwielen, dan trakteert de MG je op een indrukwekkend motorvermogen van maximaal 212 kilowatt (ofwel 288 pk). Daarmee laat hij voor een gezins-SUV indrukwekkende prestaties zien: van 0 naar 100 sprint de Marvel R in 4,9 seconden en hij heeft een topsnelheid van 200 kilometer.

Belangrijker bij een elektrische auto is het rijbereik: MG verklapt nog niet hoe groot het accupakket van de Marvel R is maar spreekt nu over ‘meer dan 400 kilometer’ per laadbeurt, terwijl de auto standaard is voorzien van een driefaselader die met 11 kW laadt. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de enkelfaselader in de huidige ZS. Aan een snellader zou het niveau in de accu’s in 30 minuten van 20 naar 80 procent kunnen stijgen, maar een exacte DC-laadsnelheid meldt het merk nog niet.

Een handige gimmick in de MG is een extern stopcontact dat het mogelijk maakt om andere elektrische apparaten op te laden via de auto, maar verder zorgt de laadtechniek dus niet voor een aardverschuiving. De Marvel R voldoet aan de huidige standaard die merken als VW ook bieden, maar een rivaal zoals de Hyundai Ioniq 5 is alweer een stuk vooruitstrevender dankzij een boordnet dat op 800 (in plaats van 400) volt draait. Dat zorgt voor véél kortere laadtijden onderweg, maar die technologie is nog relatief duur – en dat is nu precies wat MG niet wil zijn.

Bereikbaar

Volgens Mike Belinfante, de Nederlander die verantwoordelijk is voor de Europese communicatie van MG, blijft ‘betaalbaarheid’ een belangrijk aspect van het groeiende merk. ,,We willen moderne, veilige en duurzame auto’s maken voor mensen die ‘jong zijn of zich jong voelen’, maar ze moeten wel bereikbaar blijven voor het grote publiek. Ik kan nu nog niet verklappen wat de Marvel R exact gaat kosten in Nederland, maar we willen uiteraard ook aantrekkelijk zijn voor zakelijke rijders.” Daaruit kun je opmaken dat de prijs eerder in de buurt van de bijtellingsdrempel van 40.000 euro zit dan bij de ruwweg 60.000 euro die sommige concurrenten voor hun middelgrote elektrische SUV’s vragen.

De MG5 Electric zal zoals gezegd voordeliger worden dan de Marvel R omdat de stationcar in een lager segment past. Naar alle waarschijnlijkheid combineert die auto een acceptabele aanschafprijs en lage gebruiks- en onderhoudskosten (want elektrisch) met veel praktisch inzetbare ruimte. En net als elke andere MG komt hij met een ruime garantietermijn van zeven jaar. Hoogstwaarschijnlijk zit het met de veiligheid ook wel goed, want de MG ZS scoorde eerder al de maximale vijf sterren in de EuroNCAP-botsproef. Een voorzichtige voorspelling lijkt dus op z’n plek: als MG zo doorgaat, heeft het merk binnenkort geen kortingen van 8000 euro meer nodig om een serieuzer alternatief te zijn.

