Een dag voor de autovakantie zit je met een kapotte airco of een schroef in je band; wat nu te doen?

Je eigen garage bellen is uiteraard een optie, maar wel een vrij kansloze. Want we weten dat door te veel werk en te weinig mensen de wachttijden daar naar vele weken is opgelopen. Bovendien leert een rondgang langs garagehouders dat ze in het weekeinde zelden open zijn en als ze het zijn, dan alleen om auto’s te verkopen, niet om ze te repareren.

Groen en koel

Bij de KwikFit in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn kun je op deze bloedhete zaterdag nog wél terecht. In de garage houdt manager Wesley de Graaf het hoofd koel en de rest ook. Daar zorgen de warmtepompen voor.

Het is er al weken druk. ,,Normaal zitten we twee weken vol, nu vier à vijf. Voor een lampje of een ruitenwisser langskomen kan natuurlijk altijd, maar een acute APK, dat is andere koek.’’

Op deze zaterdag waarop (bijna) heel Utrecht de Route du Soleil opdraait of dat spoedig van plan is, zijn er natuurlijk altijd mensen die zich toch nog bij De Graaf melden met een probleem. ,,Dan kijk ik wat kan en soms lukt dat nog.’’

Ongerust over de airco

Die mazzel heeft Theo Matton uit Maarssen. Hij gaat maandag op vakantie, maar is ongerust over de airco van zijn Renault. ,,Mijn eigen garage zat de rest van de maand vol, voor een andere vestiging van KwikFit was het systeem te modern, maar hier kon het nog. Het gaat een uur duren.’’

Matton gaat met dochter en wederhelft drie weken kamperen, onder Parijs bij de Loire. Een mix van cultuur, kastelen, natuur en stedentrips. ,,Ik heb er zin in. We gaan met een oude vouwwagen en een enorme voortent, dus we gaan niet verkassen. Grootste uitdaging zal zijn om het werk te negeren.’’

Het is typisch voor hem om er last minute mee te komen, zegt hij. ,,Zo ben ik. Maar het is hier lekker koel en ik kijk de kwalificatie van de F1.’’ Theo Matton is trouwens niet zijn echte naam. ,,Die is zo bijzonder dat een beetje crimineel zo kan achterhalen welk huis er drie weken onbewoond zal zijn.’’

Wacht niet tot een dag voor de vakantie

Na anderhalf uur rijdt Matton in een koele auto op huis aan. Dat was niet gelukt als het systeem echt lek was geweest. Tien acute hulpvragen komen op een dag als vandaag binnen, zegt manager De Graaf. ,,Zo belde iemand met een kraakje in het onderstel. Dat zat er al een paar weken, maar hij komt ermee de dag voor de reis naar Italië. ,,Wacht nou niet tot vlak voor het wegrijden. Je snijdt jezelf in de vingers.’’

Opeens hoor ik een piepje in het dashboard: shit, één band is zacht. Klant Roy Geurtsen

Utrechter Roy Geurtsen (51) valt niets te verwijten. Voor hem was het overmacht. Morgen reist hij met vrouw op de bonnefooi af naar Frankrijk, vandaag ging hij tanken om startklaar te zijn. ,,Opeens hoor ik een piepje in het dashboard: shit, één band is zacht. Thuis blijkt dat er een bar minder lucht in zit en even later zie ik een schroef in de band.’’

Eigen garage is dicht, hij belt De Graaf. ,,Die zegt dat maandag de eerste optie is. Daar schrok ik wel van, want dat zou betekenen dat we de vakantie moeten uitstellen. Kan het echt niet? Ik mocht van hem de auto laten staan, misschien dat er een gaatje zou vallen.’’

Schroefgat gedicht

Geurtsen is een paar uur later blij dat het schroefgat gedicht is. Hij kan morgen gewoon op pad met caravan en Mazda CX5. ,,Ik ben heel zuinig op de auto en altijd op tijd met onderhoud. Dit was gewoon botte pech. Ik ben blij dat de KwikFit dit voor een paar tientjes nog kon fixen.”

