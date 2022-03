Een eigen SUV én zegevieren in de Formule 1: Ferrari wil op alle fronten winnen

Ferrari is in topvorm. Niet alleen hebben de Italianen in de Formule 1 de beste motor van alle teams en legt Charles Leclerc ‘onze’ Max Verstappen het vuur na aan de schenen, ook brengt Ferrari nog dit jaar een SUV uit. Dat wordt tevens meteen het meest controversiële model van Ferrari, want nooit eerder bouwde het Italiaanse merk een model dat zo expliciet ingaat tegen de kernwaarden van het merk, namelijk het bouwen van sport- en racewagens. Hopelijk durft Ferrari het aan om een V12 van stal te halen, zeker is in ieder geval dat de Purosangue, zoals de auto gaat heten, hybride aandrijving krijgt.