Een klassieke auto rijden zonder sleutelen? Deze tien modellen zijn betaalbaar én betrouwbaar

De schoonheid van een klassieke auto is verleidelijk, maar de keerzijde is dat je óf zelf handig moet zijn, óf vaak bij de garage staat voor onderhoud. Gelukkig zijn er ook betaalbare klassieke auto’s waar je nauwelijks omkijken naar hebt.

Autoliefhebbers met twee linkerhanden doen er goed aan om hun keuze voor een klassieke auto af te laten hangen van de storingsgevoeligheid. Auto’s als een klassieke Ferrari, Lamborghini, Lancia of Citroën SM zijn zo onbetrouwbaar dat je om de haverklap bij een auto-expert staat voor reparaties. Dat laatste is niet alleen duur, maar ook logistiek onhandig. Zeker wanneer de auto afgesleept moet worden.

Andere automerken staan al decennia bekend om hun degelijkheid. Mercedes-Benz heeft een bijna spreekwoordelijke bouwkwaliteit en er zijn ook heel weinig storingsgevoelige Porsches gebouwd. Het Duitse AutoBild maakte een lijst van 15 klassieke auto’s die je niet snel in de steek zullen laten. Het onderhoud is bovendien nauwelijks gecompliceerder dan dat van een moderne auto.

Omdat er in de Duitse lijst ook auto’s staan die hier nog vooral worden gezien als oude auto’s, zoals de Mazda 626 en Fiat Panda, of omdat het gaat om een auto uit de jaren 90 zoals de Honda S2000, beperken we ons in deze lijst tot deze tien ‘echte’ klassiekers. Ben je op zoek naar meer specifieke informatie over klassieke auto's per model, kijk dan hier bij Autoweek Klassiek.

MGB

De MGB is dé auto waarmee je zonder al teveel zorgen met plezier mee rijdt. De zelfdragende carrosserieën zijn licht en solide. De linksgestuurde voertuigen zijn in de regel minder duur.

Mercedes-Benz S-Klasse

De Mercedes S-klasse uit de W126-serie is zeer geschikt voor dagelijks gebruik. Volgens AutoBild kun je het beste kiezen voor een model met een grote zescilinder of een kleine achtcilinder motor. De auto is solide gebouwd en zeer betrouwbaar.

BMW Baur cabriolet

De BMW 3 Serie uit de jaren tachtig is een echte klassieker. Deze zogeheten E30-serie begint al aardig in prijs te stijgen. De E30 Baur cabriolet (dus de tweede serie) is gebouwd met ondersteuning van de fabriek - in tegenstelling tot de eerste generatie (E21). Toch zijn ze nog relatief betaalbaar.

Volkswagen Kever

De VW Kever, gebouwd tussen 1949 en 1964, is het toonbeeld van degelijkheid en vakmanschap. Ze waren ook leverbaar als cabriolet en met vouwdak en het onderhoud is relatief simpel. Ook zijn ze betaalbaar, vooral doordat de auto in grote aantallen is gebouwd.

Porsche 944

De Porsche 944 is een stuk betaalbaarder dan de Porsche 911 en is met zijn goede gewichtsverdeling en comfortabele onderstel bovendien een echte reiswagen. Ga niet voor een koopje, want onderdelen zijn duur en achterstallig onderhoud zorgt uiteindelijk voor hoge kosten.

Volkswagen Golf Mk1

De latere versies van de Golf 1 zijn op het gebied van roestbescherming en technologie vergelijkbaar met de Golf 2. De 1.8-motoren met katalysator zijn volgens AutoBild goed voor meer dan 200.000 kilometer. De dakconstructie is goed en zelfs voorzien van een echte ruit.

Peugeot 404

De Peugeot 404 is hét alternatief voor klassiekerliefhebbers die geen standaard Duitse auto zoekt. De techniek is eenvoudig en robuust en reserve-onderdelen zijn gemakkelijk te verkrijgen. De Coupés, cabrio’s en stationwagons zijn relatief duur, maar de sedans niet.

Morris Minor

De Morris Minor werd ook wel de Britse Volkswagen genoemd. De auto heeft nagenoeg dezelfde betrouwbaarheid en was leverbaar als cabrio, stationwagen en pick-up. De auto werd gebouwd tussen 1956 en 1971. Kies bij voorkeur voor een van de latere modellen met de iets krachtigere 1100-motor.

Opel Rekord

De motor van een Opel Rekord gaat volgens het Duitse AutoBild drie carrosserieën mee. De Opel Rekord had in de jaren zestig en zeventig al een zeer betrouwbare reputatie. Vierdeurs sedans zijn nog steeds betaalbaar en beschikbaar, ook al zijn ze redelijk gevoelig voor roest.

Saab 900

De Saab 900 is altijd een auto geweest die ‘anders’ was. De berijders waren ook vaak eigenzinnige mensen. Veel dingen zijn in een Saab net even anders en dat maakt 'm leuk. Nog leuker is het feit dat de motor en het chassis gemaakt lijken voor de eeuwigheid.

