Één op de acht jongere automobilisten zegt ongeluk of bijna-ongeluk te hebben gehad door dragen slippers

En menig ondervraagde heeft dat gemerkt ook. In de groep van mensen tot 45 jaar én bij mannen van alle leeftijden zegt bijna één op de acht ondervraagden weleens een ongeluk of ‘bijna-ongeluk’ te hebben gehad vanwege de slippers. Opvallend is dat dit getal bij vrouwen met 1 op de 37 veel lager ligt. Wat precies met een bijna-ongeluk bedoeld wordt, liet Independer aan de inschatting van de ondervraagden over. Volgens Independer heeft zo’n negen procent van de ‘slipperbestuurders’ de auto weleens aan de kant moeten zetten omdat het rijden moeilijk ging.

In de polisvoorwaarden van Nederlandse autoverzekeraars staat overigens niets over rijden met slippers. In principe ben je dus verzekerd. Wel wordt in de polisvoorwaarden gewezen op het feit dat de bestuurder zich niet zó mag gedragen op de weg dat er gevaar kan ontstaan. Slippers kunnen ervoor zorgen dat je in een gevaarlijke situatie belandt. Zo zou je bijvoorbeeld een aanrijding kunnen veroorzaken doordat je niet op tijd kunt remmen. Je loopt dan het risico dat je verzekeraar vindt dat je roekeloos rijgedrag hebt vertoond. Het is dan maar de vraag of je eventuele schade vergoed krijgt.