Een trekhaak die de kentekenplaat onleesbaar maakt, dat mag toch niet?

auto-expertSoms is het kenteken van een auto niet leesbaar doordat de trekhaak, of de daarop bevestigde fietsendrager, de letters en cijfers verbergt. Lezer Frank Michiels vraagt zich of daar geen regels voor bestaan. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.

Vraag: ‘Ik zie soms auto’s met een trekhaak die het kenteken van de auto gedeeltelijk onleesbaar maakt. Hoe is het mogelijk dat dit door garagebedrijven zo gemonteerd wordt? Wat zijn eigenlijk de regels hiervoor?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘In de wet is vastgelegd dat de kentekenplaat van een voertuig volledig zichtbaar moet zijn. Je moet alle letters en cijfers tot op een afstand van 20 meter kunnen lezen. Is dat niet het geval, dan riskeer je een boete van 160 euro.

In de praktijk komt het inderdaad vaak voor dat de kentekenplaat niet volledig leesbaar is. Het garagebedrijf dat de trekhaak heeft gemonteerd is dan in de fout gegaan of de automobilist heeft zelf zitten prutsen. Vaak is het niet meer dan de kogel van de trekhaak die slechts een deel van een letter of cijfer afdekt. De makers gaan er dan waarschijnlijk vanuit dat handhavers zoiets wel door de vingers zien en misschien gebeurt dat ook vaak. Maar in principe ben je wel degelijk in overtreding.

Vooral ook bij trekhaken waarop een fietsendrager is gemonteerd gaat het soms mis. De meeste fietsendragers voor op de trekhaak hebben al een ruimte om een (extra) kentekenplaat te monteren, dus in principe hoeft dit geen probleem te zijn. Al moet je er dan nog steeds op letten dat er geen spanbandjes of andere bevestigingsmaterialen voor hangen.

De extra kentekenplaat die je in dit geval nodig hebt moet een witte zijn met zwarte letters. Het kenteken is hetzelfde als dat van de auto. Je kunt zo’n plaat bestellen via een bedrijf dat door de RDW is erkend om kentekens te mogen leveren. In tegenstelling tot de regel die geldt voor aanhangers van meer dan 750 kg, moet de kentekencombinatie van een fietsendrager altijd dezelfde zijn als die van de auto waarop hij is gemonteerd. Houd daar rekening mee als je de fietsdrager van een ander gebruikt of als je jouw fietsdrager aan een ander uitleent.’

