Eerste hulp voor autokopers: ‘Het scheelt veel stress’

VIDEO Bizarre beelden van wilde achtervol­ging: auto met 140 kilometer per uur door Dordrecht

De landelijke politie heeft beelden vrijgegeven van een wilde achtervolging in Dordrecht. Achter het stuur van een gestolen Toyota Yaris zat op dat moment een 17-jarige Dordtenaar, met naast zich een 19-jarige stadgenoot. In de video is te zien hoe het voertuig onder meer spookrijdend en veel te hard door de stad scheurt.

19 november