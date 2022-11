Eind dit jaar is ov-chipkaart niet meer nodig: inchecken kan dan ook met bankpas en mobiel

De ov-chipkaart is eind dit jaar nergens in Nederland nog nodig. Dat hebben de vervoersbedrijven vandaag bekendgemaakt. In- en uitchecken kan dan met bankpas, mobiel of smartwatch. OVpay heet het nieuwe systeem. Alleen trajectkaarten en kortingen moeten voorlopig nog via de ov-chipkaart.

Hoe werkt OVpay?

Hetzelfde als betalen in de winkel. Je houdt je contactloze bankpas tegen de lezer en je bent ingecheckt, op bestemming check je weer uit. Dat kan ook met telefoon, smartwatch of creditcard zo lang het in- en uitchecken maar met hetzelfde pasje of apparaat wordt gedaan, anders gaat het fout. De ritprijs wordt ’s nachts afgeschreven.

OVpay is er toch al?

Ja, in tal van regio’s kan al met de bankpas worden gereisd. In Lelystad zelfs al vanaf maart 2021. De NS test het systeem nu met drieduizend reizigers en voert in december OVpay in. Ook Utrecht, Rotterdam en Amsterdam moeten nog over.

Wat is het voordeel?

Je bent weer een pasje kwijt. Je hoeft nooit meer het saldo op je ov-kaart aan te vullen. En je hebt geen aanschafkosten voor die ov-chipkaart. Vooral de incidentele ov-gebruiker zal het systeem met gejuich ontvangen. En de toerist zal ook dankbaar zijn voor het nieuwe systeem.

Hoe wordt gecontroleerd of ik heb betaald?

De controleur houdt het bankpasje of je mobiel tegen het controleapparaat. Precies zoals nu met de ov-chipkaart.

Volledig scherm Reizigers in de regio Twente kunnen al vanaf de zomer met mobiele telefoon of bankpas inchecken met OVpay. © Twents

Hoe weet het systeem dat ik met korting reis of een abonnement heb?

Dat weet OVPay nog niet. Er wordt aan gewerkt, voorlopig is alleen in- en uitchecken tegen het volle tarief mogelijk, dat betreft ruim de helft van alle ov-gebruikers. Voor al het andere is de ov-chipkaart nog de aangewezen methode.

Hoeveel saldo moet er op mijn bankrekening staan?

Er wordt niet gecontroleerd of er geld op de rekening staat. Als het ’s nachts niet lukt om het bedrag af te schrijven dan wordt de bankpas geblokkeerd voor OVpay totdat de afschrijving wel is gelukt.

Kan ik de poortjes bij de NS-stations door met de bankpas?

Ja, wie even een broodje wil eten kan met OVpay door de poortjes en later weer naar buiten zonder dat er een bedrag wordt afgeschreven.

Wat is er eigenlijk mis met de ov-chipkaart?

Er zijn 14,4 miljoen actieve ov-chipkaarten in omloop. Het gemak is groot, maar de kritiek eveneens. Het verplichte saldo op de kaart zorgt voor veel chagrijn en ook de aanschafkosten, 7,50 euro iedere vijf jaar weer, kent kritiek. Vooral de incidentele ov-gebruiker moppert erover. Daarnaast was het terugvorderen van ongebruikt saldo lange tijd zo ingewikkeld dat mensen er niet aan begonnen.

Ja, maar het werkte toch goed?

Zeker, maar de trend is dat pasjes verdwijnen. Bankpassen, klantenkaarten, creditcards, nagenoeg alle pasjes bestaan ook in digitale vorm in de telefoon. Apple Pay en Google Pay winnen snel terrein. Er wordt zelfs gewerkt aan digitale versies van het rijbewijs en ID-kaart. De ov-chipkaart was bij de invoering een knap staaltje techniek, maar zo’n los pasje was eigenlijk al achterhaald. In Londen werkt een systeem als OVPay al sinds 2014 en in het Franse Nice al sinds 2010. Toen stonden wij nog strippenkaarten af te stempelen.

Wat gaat OVpay kosten?

De invoering kost 100 miljoen euro. Het gebruik van OVpay is gratis. Wat de vervoersbedrijven aan de banken betalen voor de dienstverlening willen ze niet zeggen.

Wil de reiziger dit wel?

Het lijkt erop. In Zuidoost-Brabant waar Hermes de bussen rijdt wordt al een kwart van de ritten met OVpay betaald. En het aandeel blijft stijgen.

En als ik in verband met de privacy wil blijven reizen met een anonieme ov-chipkaart?

Dan blijf je gewoon met die ov-chipkaart reizen. Pas eind 2024 gaat de stekker uit de ov-chipkaart. Er komt na de zomer volgend jaar wel een opvolger, de OVpas, die is voor reisproducten zoals trajectkaarten. De OV-pas krijgt ook een anonieme variant. De OVpas zal niet gratis zijn: 6 euro per vijf jaar. De vervoersbedrijven zeggen dat de banken, Apple of Google niet kunnen zien waar je heen reist. Alleen de betaling met een code is te zien.



