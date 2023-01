Einde lijkt in zicht voor de goedkoopste nieuwe auto van Nederland

Hoewel de prijzen met ingang van 2023 weer wat omhoog gegaan zijn, is de Mitsubishi Space Star nog steeds de goedkoopste nieuwe auto die je op dit moment kunt bestellen in Nederland. Voor minstens 15.990 euro staat er een nieuwe Space Star voor je deur. De vraag is echter hoelang nog.

De Space Star is met zijn bijna tien jaar al behoorlijk op leeftijd en het lijkt erop dat het einde nu nabij is. Op de website van Mitsubishi Japan werd de volgende aankondiging over de daar als Mirage verkochte auto gedaan: ‘Vanwege het einde van de productie van de Mirage kunnen we mogelijk niet voldoen aan het verzoek van de klant voor carrosseriekleur, opties, enzovoort'.

Gebouwd in Thailand

Formeel is er nog niets bekend over het einde van het model, maar dat lijkt dus niet heel lang meer op zich te laten wachten. Mitsubishi bouwt de Mirage/Space Star in Thailand. Daar komen ook de voor Europa bestemde exemplaren vandaan. Hier in Nederland is het nog wel gewoon mogelijk om een Space Star naar wens te configureren.

Volgens Mitsubishi Nederland is de Space Star hier nog zeker tot laat in 2023 leverbaar. De productie voor Europa draait dus nog even door. ,,De Space Star is een populair model van Mitsubishi Motors in Europa, met een verkoop van bijna 29.000 eenheden in Europa in 2022", aldus een woordvoerder van Mitsubishi, die beweert dat het model in productie blijft.

Hyundai i10 straks de goedkoopste nieuwe auto van Nederland

Wanneer de Mitsubishi Space Star toch van de markt verdwijnt, wordt - zoals het er nu voor staat - de Hyundai i10 de goedkoopste nieuwe auto van Nederland. Die is er vanaf 16.595 euro. Met zijn relatief gunstige prijskaartje trekt de Mitsubishi Space Star nog altijd de nodige Nederlandse klanten, ondanks zijn leeftijd. In 2022 werden er 1411 exemplaren van verkocht. Het topjaar was 2018, toen verlieten 3335 stuks de showroom.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.