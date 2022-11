Eindelijk: een volwassen elektrische auto voor 30.000 euro

AutotestEindelijk komt er een volwassen EV op de markt voor een prijs die behapbaar is voor het grote publiek. De MG 4 is te koop vanaf 30.785 euro en biedt zeven jaar garantie. Daarmee is deze Chinees in potentie een verkoopknaller van jewelste.

Het is niet eens zo gek lang geleden dat we smakelijk konden lachen om de pogingen van de Chinese auto-industrie om voet aan de grond te krijgen in Europa, zoals die van Landwind, Brilliance en Qoros. Dat het daarbij niet altijd helpt om de naam van een illuster westers merk op je auto te plakken, maakt de mislukte weder­opstanding van Borgward duidelijk. MG is echter het levende bewijs dat het wel kan, als je product maar van acceptabele kwaliteit is en een prettig prijskaartje heeft, aangevuld met een unique sellingpoint.

Volledig scherm De volledig elektrische MG 4. © Autoweek

MG ZS was pionier compacte elektrische SUV’s

De MG ZS was een pionier in het segment van compacte elektrische SUV’s en dat betaalde zich uit. Nu richt het merk zijn pijlen op het segment waarin onder meer de Nissan Leaf en de Volkswagen ID.3 actief zijn. We zien overigens op papier best wat gelijkenissen met die Volkswagen en dat is niet zo vreemd, want het moederbedrijf van MG luistert naar de naam SAIC en bouwt al decennialang auto’s voor Volkswagen. Vroeger de Santana en vandaag de dag de ID-modellen.

De MG is 4,29 meter lang en ruim

Niet dat we deze auto overigens een kopie willen noemen, want dat is zeker niet zo. De MG 4 heeft een lengte van 4,29 meter (ter vergelijking, de eerdergenoemde ID.3 is 4,26 meter lang) en biedt de achterpassagiers een enorme hoeveelheid ruimte. Het is dan ook bepaald geen straf om achterin te zitten. Het in- en uitstappen verloopt eveneens comfortabel. De bagageruimte is geheel bekleed, wat voor een hoogwaardige indruk zorgt. Wanneer je de achterbank omklapt, creëer je een (bijna) vlakke laadvloer. Eerlijk is eerlijk, meer auto heeft eigenlijk niemand nodig. En meer rijplezier ook niet.

Straffe, dynamische wegligging

We rijden met de 204-pk MG 4 in Luxury-uitvoering, die is te herkennen aan de dubbele achterspoiler. Hij heeft een straffe, dynamische afstelling meegekregen. De motor en de aandrijving zijn achterin te vinden, wat voor een flinke dosis rijdynamiek zorgt. De besturing is direct en hij voelt sportief aan. Het is bepaald geen straf om met deze EV over bochtige wegen te rijden.

Maar hoe hard hebben we eigenlijk gereden? Hoeveel kilometers hebben we afgelegd? Hoe moeten we in hemelsnaam tijdens het rijden de bestemming invoeren in het navigatiesysteem? De kleine cijfertjes en lettertjes op de twee displays zijn wellicht af te lezen door jeugdige computerkids, maar niet door autojournalisten van middelbare leeftijd. Gezien de enorme ontwikkelingsstappen die MG zet, hopen we dat het merk daarmee wellicht nog aan de slag gaat.

170 pk voor 30.785 euro

Verder valt er bar weinig te mopperen over deze auto. De 64-kWh accu van onze testauto is goed voor een actieradius van meer dan 400 kilometer en het laden verloopt prima met een ver­mogen van 135 kW. De instapversie heeft een kleinere accu met 51 kWh en minder vermogen, namelijk 170 pk (125 kW). Ook is de actieradius iets kleiner, namelijk 350 kilometer. Die uitvoering heb je dus vanaf 30.785 euro. Er zijn drie verschillende uitvoeringen: standard, comfort en luxury. Ook deze MG wordt, net als de andere modellen, standaard geleverd met 7 jaar garantie.

