Elektrische Audi A6 e-Tron komt ruim 700 kilometer ver

Audi heeft de volgende generatie van de Audi A6 onthuld. Het is een elektrische, luxueuze Sportback met korte laadtijden, dankzij 800-volt technologie. Maar vooral ook zijn reikwijdte is opvallend: ruim 700 kilometer. Eind volgend jaar gaat de auto in productie.

Op de autoshow van Shanghai staat de nieuwe Audi nog als A6 e-Tron concept. Een prototype dus, maar de auto die we in de showrooms gaan zien zal er niet veel van afwijken. Met zijn afmetingen (lxbxh: 4,96m x 1,96m x 1,44 m) is dit overduidelijk de nieuwe A6. Het studiemodel heeft een Cw-waarde van slechts 0,22 en lijkt dus perfect gestroomlijnd: ideaal voor een elektrische auto om met zo weinig mogelijk luchtweerstand op volle batterijen zo ver mogelijk te komen.

Ook heeft de A6 e-Tron concept compacte virtuele buitenspiegels (camera's), eveneens bedoeld voor minder luchtweerstand. En de bijzondere Heliosilver-lak van het studiemodel kan een aanzienlijk deel van de zonnestraling reflecteren. Dit vermindert de opwarming van het interieur en daarmee het energieverbruik van de airconditioning, aldus Audi.

Lichtshow

De nieuwe A6 wordt bovendien een lichtshow op wielen, zo lijkt het. Zowel voor als achter zijn er smalle lichtunits die gebruikmaken van Digital Matrix led- en oled-technologie voor een extreem hoge lichtopbrengst. Aan beide kanten van de carrosserie zijn drie hoge resolutie led-projectors ingebouwd. Zij creëren dynamische lichteffecten bij het in- en uitstappen, bijvoorbeeld door de passagiers in hun eigen taal te verwelkomen. Ook kunnen de visuele effecten van deze projectors fietsers waarschuwen voor een autoportier dat geopend wordt.

De Matrix led-koplampen kunnen dankzij hun hoge resolutie zelfs videogames op een muur projecteren. Zo kunnen de inzittenden bijvoorbeeld in XXL-formaat gamen terwijl de batterijen van de auto worden geladen. Hun smartphones fungeren daarbij als controller. En de oled-technologie van de doorlopende lichtstrip achterop de auto maakt zelf in te stellen 3D-lichteffecten mogelijk.

Quattro

Het Premium Platform Electric (PPE) heeft een batterijenpakket dat tussen de assen is geplaatst. Het maakt onder meer ‘electric quattro’ vierwielaandrijving met volledig variabele aandrijfkrachtverdeling mogelijk. De aandrijflijn bestaat uit een 100 kWh accupakket en twee elektromotoren (systeemvermogen 350 kW). Het veercomfort lijkt dik in orde: het studiemodel heeft een multi-link wielophanging voor en achter in combinatie met luchtvering en dempercontrole.

Het PPE-platform brengt net als bij de Porsche Taycan 800-volt laadtechnologie met zich mee. Hierdoor is supersnel laden met 270 kW mogelijk is. Tien minuten laden brengt ruim 300 kilometer extra actieradius. En in minder dan 25 minuten is het 100 kWh-accupakket 5 naar 80 procent op te laden. Nog indrukwekkender is de actieradius van maximaal 700 kilometer. De basisversie van de elektrische A6 accelereert straks in minder dan 7 seconden van 0-100 km/u. De topuitvoering heeft hier nog geen 4 seconden voor nodig.

Volledig scherm Audi A6 e-Tron concept © Audi

