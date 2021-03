Elektrische auto voor 17.000 euro: dit nieuwe Spaanse EV-merk maakt het mogelijk

Lupa is in 2020 in Barcelona opgericht door Carlos Álvarez, een ondernemende Spanjaard die naar eigen zeggen tussen 2015 en 2020 bij McLaren Automotive als testrijder in dienst is geweest. Lupa heeft al de komst van drie auto’s aangekondigd: de E26, de E66 en de E137. Het Spaanse merk wil de auto's gaan produceren in Uruguay.

De eerste auto van Lupa wordt de E26, een elektrische hatchback die vanaf volgend jaar na aanbetaling van een bescheiden € 100 al online te reserveren moet zijn. De levering van de E26 staat voor begin 2023 op de kalender. Later volgen een elektrische bestelauto met de naam E66 en een elektrische SUV die E137 gaat heten.

Ford Fiesta

Autoweek weet te melden dat de Lupa E26 een vijfdeurs hatchback wordt die met zijn lengte van 4,07 meter net zo lang is als een Ford Fiesta. De wielbasis bedraagt 2,59 meter, de afstand tussen de voor- en achteras van de Fiesta is zo’n tien centimeter kleiner. In de bodem zit een 50 kWh accupakket waarmee de het model zo’n 350 kilometer moet kunnen afleggen. Een 120 pk elektromotor moet goed zijn voor een topsnelheid van 150 km/. Daarnaast is de E26 volgens Lupa in staat om semi-autonoom (niveau 2) te rijden.

Daarbij geeft Lupa aan dat de E26 met en zonder accu kan worden gekocht. De accu’s moeten in ongeveer een uur te wisselen zijn, wat het volgens Lupa relatief eenvoudig maakt om oude accupakketten met een teruggevallen capaciteit te vervangen voor nieuwe. Lupa biedt straks een ‘PowerHome’ module aan, waarin je oude accupakket een plekje krijgt. Deze PowerHome-module kun je volgens Lupa gebruiken om thuis je via zonnepanelen opgewekte energie in op te slaan.

Vanaf 17.000 euro

Lupa durft nu al een verwachte vanafprijs van de E26 vrij te geven. Een exemplaar zonder accu moet € 9.400 kosten, de variant met batterij krijgt een vanafprijs van € 17.000. Mocht Lupa de boel op de rit krijgen, dan krijgt de Dacia Spring Electric er over twee jaar een prijstechnisch vergelijkbare concurrent bij.

