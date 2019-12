Elektrische bestelbus uit China komt naar Nederland. Dit is de Maxus

Het Chinese automerk Maxus komt naar Nederland. De fabrikant uit Shanghai brengt een elektrische bestelbus op de markt, de EV80, die later in 2020 gezelschap krijgt van een groter én een kleiner model.

Het moederbedrijf van Maxus, SAIC (ofwel de Shanghai Automotive Industry Corporation), heeft grote plannen voor de Europese markt. In thuisland China behoort het met ruim 7 miljoen verkochte auto’s in 2019 al tot de grootste autobouwers, maar ook op ons continent wil het bedrijf sterk groeien. Daarvoor tuigt SAIC inmiddels een eigen dealernetwerk op, met ondersteuning van de Belgische Alcopa Group dat in ons land ook al de verkoop van het Koreaanse automerk SsangYong voor z’n rekening neemt: ,,De EV80 is nu al te bestellen én meteen leverbaar maar per januari 2020 hebben we een officieel aanspreekpunt voor de Nederlandse markt en gaan we flink bouwen aan Maxus in Europa.”

De EV80 is onderhuids een wat oudere bestelauto, die al in 2004 door het Engelse LDV werd ontwikkeld. Na het faillissement in 2009 kocht het Chinese SAIC de inboedel op, waarna de auto werd doorontwikkeld en uiteindelijk als Maxus op de markt kwam. De EV80 is inmiddels beschikbaar in onder meer Noorwegen en Groot-Brittannië. Die landen bieden – net als Nederland – volgens Maxus grote kansen voor elektrisch aangedreven busjes, vanwege de gunstige belastingregels en de goede beschikbaarheid van laadpunten. Verder verschijnt de batterijenbus ook in Zwitserland, Duitsland, België en Zweden op de weg.

De elektrische bestelauto is leverbaar in twee hoogtes

Met volle accu's haalt de EV80 zo'n 192 kilometer

Drie versies

Maxus levert de EV80 in drie varianten: twee dichte bestelwagens en één chassiscabine, waarbij een hovenier de achterkant bijvoorbeeld kan laten voorzien van een open laadbak. De dichte versies zijn allebei 5.62 meter lang maar verschillen van elkaar door de hoogte: als H2 (te koop vanaf 49.990 euro exclusief BTW) meet de bus 2.34 meter, terwijl de H3 (die zonder BTW minimaal 50.900 euro kost) 2.55 meter boven het wegdek uitsteekt. Het laadvermogen is 950 kilo, het laadvolume loopt op tot 17 vierkante meter en de EV80 mag een aanhanger van maximaal 750 kilo trekken.

Volgens het Chinese merk kan de elektrische bus zo’n 192 kilometer halen op een volgeladen accupakket. De batterijen hebben een capaciteit van 56,6 kilowattuur en alle EV80’s zijn geschikt voor snelladen met een CCS-lader. Bij een 30 kilowatt dc-lader moet de actieradius in zo’n twee uur weer helemaal zijn bijgeladen, terwijl laden via stroompunt met 7,4 kW ongeveer zeven uur duurt. De elektromotor in de Maxus levert een vermogen van 100 kilowatt (ofwel 136 pk) en een ruime 320 Newtonmeter aan trekkracht. Vanaf de jaarwisseling geven de Chinezen 5 jaar garantie op de hele auto en 8 jaar garantie op het accupakket.

De Maxus EV80

De cockpit is simpel maar overzichtelijk

2020: 2 nieuwe modellen

Moederbedrijf SAIC kondigt aan dat het aantal verschillende Maxus-modellen volgend jaar al zal stijgen: naast de EV80 verschijnt dan in eerste instantie een compactere bestelbus op batterijen. Deze gaat e-Delivery 3 heten, past qua formaat tussen de Volkswagen Caddy en Transporter in en komt in het tweede kwartaal van 2020 op de markt.

Eind volgend jaar volgt bovendien de e-Delivery 9, een groter model dat de strijd aan moet gaan met modellen als de Volkswagen e-Crafter, de Ford Transit en de elektrische Mercedes-Benz Sprinter. Deze bus heet in China V90 en wordt daar ook geleverd met een dieselmotor, maar op ons continent zal de e-versie hogere ogen gooien. Dit soort grote bestelwagens met een elektromotor wordt de komende jaren naar verwachting enorm populair: omdat ze plaatselijk geen schadelijke stoffen uitstoten, zijn ze ideaal voor onder meer de bezorging van pakketjes in bewoonde gebieden.

Maxus levert in China ook ‘normale’ personenauto’s, waaronder een familie-MPV met zeven zitplaatsen en elektrische aandrijving. Of deze Euniq 5 ook naar Nederland komt is voorlopig nog niet duidelijk: de aanstaande importeur bekijkt momenteel nog of er voldoende potentiële kopers bestaan in Nederland.

De compactere Maxus e-Deliver 3 komt in het tweede kwartaal van 2020