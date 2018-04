Elektrische buitenboordmotor maakt van je fiets een E-Bike voor 400 euro

De Canadese student Simon Park wist een jury te overtuigen van het nut van zijn vinding. Door een aanhanger met elektromotor en accupakket achter je fiets te hangen, heb je plotseling een elektrische fiets voor 400 euro. Park won een prijs van 15.000 Canadese dollars voor zijn vinding tijdens een Open Innovation Challenge in Canada en gaat met dat geld de elektrische buitenboordmotor voor fietsen productierijp maken. ‘Caboost’ – zoals het product heet – is gemonteerd op de achternaaf en zorgt voor extra stuwkracht.

Volledig scherm © Simon Park

Tweede auto

‘Het is duurzamer dan een auto en betrouwbaarder dan de bus’ zo omschrijft Park de voordelen van zijn uitvinding. En dat voor een vijfde van de kosten van een elektrische fiets. De hoge prijs van een E-bike was wat de Canadees motiveerde om de Caboost te bouwen. ,,Waarom zou ik zoveel geld betalen voor een elektrische fiets als ik al een fiets heb?", dacht de student van de University of Victoria terecht. Voor gezinnen met een laag inkomen kan de Caboost volgens hem een goede vervanger vormen voor de tweede auto.

Volledig scherm © Simon Park

400 euro voor 50 kilometer

Het met de hand gelaste prototype waarmee Park zelf rondfietst, weegt nog altijd ongeveer twaalf kilogram en wordt bestuurd via een kabelaansluiting op het stuur. Park wil het gewicht halveren en draadloze besturing ontwikkelen voor serieproductie. En dat is niet het enige. ,,Ik wil enkele functies van semi-autonome auto’s overnemen. Caboost moet automatisch detecteren wanneer de fietser aan het trappen is, maar door het regenereren van remkracht ook de remafstand verkleinen en energie terugwinnen", aldus Park.

Bakfietsen