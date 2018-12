Elektrische e-Niro wordt Kia's kaskraker

Lease-rijders staan nog net niet in de rij bij Kia's hoofdkantoor in Breukelen, maar duidelijk is wel dat het Koreaanse merk dankzij de bijtelling van vier procent gaat scoren met de E-Niro. Want hoewel dit jaar de doorbraak zou worden voor de elektrische auto, bleef het angstvallig stil qua nieuwe accu-auto's. En als ze er al kwamen, bleek er steeds wel iets net niet helemaal te kloppen.

De Audi e-tron, Tesla Model 3 en Jaguar i-Pace zijn te duur voor de gemiddelde leaserijder, omdat boven een aanschafbedrag van 50.000 euro volledige bijtelling betaald moet worden en alle andere auto's onder de 50 mille hebben een te kleine actieradius om comfortabel rond te rijden zonder steeds op je verbruiksmeter te kijken. Met uitzondering van Kia's elektrische evenknie Hyundai Kona, maar die opereert in een lager segment en is daarmee misschien net te klein voor vier personen.

Niets van dit alles is van toepassing op de Kia e-Niro. De stoer ogende auto is ruim, je zit dankzij de cross-over vorm net even hoger dan gemiddeld, er is voldoende binnenruimte, het bereik is top met een actieradius van 455 kilometer en de auto blijft met een aanschafbedrag van 42.510 euro ruim onder de 50 mille. Niet vreemd dus dat alle 3.000 auto's die Kia volgend jaar kan krijgen al verkocht zijn en dat de levertijd is opgelopen tot meer dan een jaar. Het zijn luxeproblemen voor Kia, dat blij is dat het eindelijk een auto heeft die werkelijk op alle knoppen drukt bij de gemiddelde Nederlandse leaserijder.

We reden in de buurt van Nice en ontdekten dat je achter het stuur prima zit. Je hebt uitzicht op een niet al te ingewikkeld ogend dashboard en ook achterin is voldoende hoofd- en beenruimte. Alleen kunnen achterpassagiers hun voeten niet kwijt onder de stoelen, wellicht doordat de bodem hoger is dan normaal vanwege het enorme accupakket dat zich onderin de auto bevindt.

Het voordeel van die plaatsing is dat de wegligging uitstekend is vanwege het lage zwaartepunt. Je rijdt weg door de startknop in te drukken en de draaiknop in het midden in standje 'D’ te zetten. Een zacht zoemend geluid weerklinkt en je bent onderweg. Daarmee heb je alle verschillen met een brandstofmotor wel zo'n beetje genoemd, of het moet het feit zijn dat de e-Niro extra stil is. Wanneer je de motor niet meer hoort, gaan normaal gesproken andere geluiden overheersen, maar niet in deze Koreaan. Banden, wind en onderstel zijn allemaal mooi in evenwicht qua auditieve impact.

In de bergen in het achterland van Nice geven we wat stroom bij en dan blijkt dat je met de flippers achter het stuur kunt 'schakelen’. In dit geval regel je daarmee de weerstand waarmee energie wordt teruggewonnen. Links flipperen betekent meer weerstand, waardoor de auto afremt op de motor, rechts flipperen is minder weerstand. In de bochten blijkt deze vorm van op de motor remmen niet alleen goed voor de accu's, maar ook voor de wegligging en na een tijdje waren we behoorlijk sportief aan het sturen. Zo sportief zelfs dat we ontdekten dat de stoelen wel wat meer zijdelingse steun hadden mogen bieden. De e-Niro kan ook met behulp van radar inschatten hoe sterk het overige verkeer afremt en de mate van regenereren daaraan automatisch aanpassen.

De e-Niro is leverbaar in twee varianten - een versie met 136 pk en een trekkracht van 395 Nm en een versie van 204 pk. De trekkracht van 395 Nm is bij beide auto's gelijk, maar in de sterkere versie beschikbaar bij een breder toerenbereik. De auto's sprinten van 0-100 km/u in respectievelijk 9,8 en 7,8 seconden. De topsnelheden bedragen 155 km/u en 167 km/u.

De kleine batterijversie is pas later leverbaar en vooral gericht op stedelijk gebruik, terwijl de sterkste variant meer bedoeld is voor de snelwegen. De actieradius van de sterkste versie is volgens de nieuwe WLTP-norm 455 kilometer. De versie van 136 pk belooft officieel 289 kilometer ver te komen. De prijzen van deze uitvoering zijn nog niet bekend.

De e-Niro kan bij een snellader met een snelheid van maximaal 100 kW opladen. In theorie kan daarmee van 20 naar 80 procent worden geladen in 42 minuten. Bij een wisselstroomlader thuis loopt dat sterk op. In het slechtste geval levert dat een laadtijd van 0 naar 100 procent in 19 uur voor de 204 pk-variant.

We konden alleen rijden met de 204 pk variant en die gaat verrassend goed van zijn plek. De auto is snel, reageert onmiddellijk op het intrappen van het rechter pedaal en de trekkracht is dermate groot dat je met de snelste auto's mee kunt komen. Echte nadelen hebben we niet ontdekt, of het moet het feit zijn dat de voorwielen af en toe letterlijk klauwen naar grip, iets wat ongetwijfeld leidt tot een sneller dan gemiddeld bezoek aan de bandenboer. Ook bestaat de kans dat je eerder misselijk wordt dan in een gewone auto vanwege het sterke afremmen zodra je het stroompedaal loslaat. In de praktijk zat de auto - ondanks alle moeilijke testomstandigheden en de bergachtige omgeving - op een bereik van ongeveer 400 kilometer en dat is zeer netjes.