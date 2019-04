Elektrische Kia e-Soul lonkt naar leaserijders

Het gaat snel in elektroland. Het rijbereik van nieuwe volledig elektrische auto’s gaat ras richting 500 kilometer en er komen steeds meer modellen bij. Voor iets minder dan 40.000 euro kun je bij Hyundai terecht voor de Kona Electric. Kia biedt vanaf dik 42 mille de e-Niro aan en voegt daar komend najaar de nieuwe e-Soul aan toe. Met exact dezelfde aandrijflijn. Hoe duur de nieuweling wordt, is nog onduidelijk. Maar met de prijzen van de concurrenten in het achterhoofd, verwachten we dat je komend najaar vanaf 38 à 39 mille e-Soul-maatjes kunt worden.

Voor particulieren is dat aan de stevige kant, maar de leaserijder knijpt zich met zo’n prijs in de handen. De bijtelling wordt 4 procent en mede dankzij de zevenjarige Kia-garantie – ook op het accupakket en de elektromotor – verwachten we een zeer behapbaar leasetarief.

Uitgesproken

Maar of het komend najaar écht stormloopt bij de Kia-dealer, is nog de vraag. Hoewel de liefde van de Nederlandse leaserijder vooral door de portemonnee gaat, wil het oog ook wat. En gezien de doorgaans vrij conservatieve smaak van het leasepubliek is het maar afwachten of het uitgesproken uiterlijk van de e-Soul aanslaat.

Geinig

De 4,20 meter lange SUV heeft een doos-vormig en rechtlijnig design, maar saai is het zeker niet. Zowel vanbinnen als vanbuiten bevat de e-Soul allerlei geinige details. Vanuit het vrijwel dichte front kijken twee zeer smalle led-koplampen gemeen de wereld in en rondom de achterruit loopt een enorme ‘lichtslinger’. Met de e-Soul is ’t het hele jaar kerst … En profil zien we een haaienvin-achtige C-stijl, met aan de bovenkant een matzwart paneeltje met de modelnaam erin gestanst.

Effect

Binnenin zijn het juist ronde vormen die overheersen. Het dashboard loopt optisch door in de deurpanelen, wat voor een ruimtelijk effect zorgt. Links prijkt onder een halfrond koepeltje het digitale instrumentenpaneel. Helaas zijn de materialen minder zacht dan de vormen. Op een enkele uitzondering na, voert hard plastic de boventoon. In het midden van het dashboard zien we een knoert van een touchscreen met een diameter van 10,25 inch. Daaronder kloeke fysieke knoppen voor onder meer de volumeregeling van het infotainment en de klimaatregeling.

Klimaatmaatregelen

Een traditionele pook of keuzehendel ontbreekt; de verschillende schakelstanden kies je met een grote ronde knop op de middentunnel. Eromheen tiptoetsen voor onder meer de stoel- en stuurverwarming. Die accessoires zijn er niet uit pure luxe. Kia heeft berekend dat ze de bestuurder een minstens zo behaaglijk gevoel geven als de reguliere verwarming, maar tegen een lager stroomverbruik. Een andere energiebesparende klimaatregel is de ‘driver only’ knop van het verwarmings- en ventilatiesysteem.

Twee spaarstanden

Ook de Drive Mode-toets op de middentunnel kun je als spaartoets gebruiken. Van de vier rijstanden (Normal, Eco, Eco+ en Sport) dienen beide Eco-standen om de actieradius te optimaliseren. Zo beperken ze de maximumsnelheid tot 120, respectievelijk 90 km/h, terwijl de topsnelheid van de e-Soul 167 km/h bedraagt. Selecteer je de Sport-stand, dan merk je dat de elektromotor alerter reageert, maar ook dat de besturing iets directer wordt. Veel terugkoppeling biedt die nooit, maar dat is geen ramp: de e-Soul heeft een rotsvaste wegligging. Doordat het accupakket in de wagenbodem en onder de achterbank is weggewerkt, ligt het zwaartepunt zeer laag, wat voor veel stabiliteit zorgt.

Wisselend comfort

Tot 110 km/h is het aan boord van de Kia e-Soul zeer stil. Alleen bij zeer snel accelereren of sterk afremmen hoor je wat gezoem vanuit de aandrijflijn. Bij hogere snelheden eist het windgeruis een prominente rol op. De stevige stoelen bieden niet al te grote inzittenden voldoende steun, ook onder de bovenbenen. Over de hoofd- en beenruimte achterin zullen weinig klachten komen, maar de inhoud van de bagageruimte weet niet te overtuigen: 319 liter is minder dan de meeste concurrenten bieden. Overigens is de bodem in hoogte verstelbaar, maar heel handig gaat dat niet. Op hobbelige wegen kunnen we het veercomfort hoogstens als ‘redelijk’ bestempelen. De wielen slaan vrij sterk op korte hobbels en dat voel je goed.

Remmen met flippers

Tijdens het rijden hebben we ijverig geflipperd met de peddels aan het stuur. Niet om te schakelen, maar om elektrisch af te remmen. Dat kan met verschillende intensiteiten. Er is zelfs een auto-modus, die rekening houdt met voorliggers. Desnoods kun je de auto remmend op de motor volledig tot stilstand brengen. Na enige oefening hoef je het rempedaal bijna niet aan te raken. Dat heeft twee voordelen: het zogenaamde regeneratief remmen bespaart veel stroom en de remschijven en -blokken slijten nauwelijks.

Laadtijden

Kia geeft voor de e-Soul een actieradius op van 452 km. Wie constant in Eco+ rijdt, trouw flippert en een ei onder het stroompedaal legt, haalt dit waarschijnlijk wel. Wie het indrukwekkende acceleratiepotentieel (0-100 km/h in 7,9 seconden) af en toe benut en tevens slim gebruikmaakt van de bespaarmogelijkheden, haalt zonder al te veel moeite 400 kilometer. Rijd je de accu’s tot 20 procent leeg, dan kun je de reis na ruim drie kwartier aan een 50 kWh-snellader weer voortzetten. Dan is het pakket niet volledig op sterkte, maar ook met een laadgraad van 80 procent kom je een heel eind. Aan de thuislader gaat de e-Soul na een gezonde nachtrust van dik negen uur van nul naar honderd procent.

Veilig

Zoals gezegd zijn er nog geen officiële prijzen van de Kia e-Soul bekend. Evenmin weten we welke uitrusting de auto precies krijgt. Wel is duidelijk dat er een hele rits veiligheidssystemen leverbaar wordt. Adaptive cruisecontrol, rijstrookbewaking, dodehoekbewaking, vermoeidheidswaarschuwing en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Nieuw infotainment

Als eerste Kia is de e-Soul te voorzien van het nieuwe UVO Connect-infotainmentsysteem. Het heeft een eigen simkaart voor het ophalen en updaten van verkeersinformatie, weersvoorspellingen en info over parkeerplaatsen. Uiteraard kan UVO ook alle relevante gegevens van laadstations verstrekken. Daarnaast is er een UVO-app, die de bestuurder via diens smartphone bijvoorbeeld informeert over de laadtoestand en de gemaakte ritten. Tevens is het mogelijk om via de app de klimaatregeling en het navigatiesysteem al vóór vertrek op afstand in te stellen.

Als het Kia lukt de prijs van de e-Soul duidelijk onder de 40.000 euro te houden, voorspellen we de auto een succesvolle toekomst. Hij biedt veel gebruiksgemak, een complete uitrusting, voldoende passagiersruimte en veel slimme features. De Nissan Leaf E-Plus, de Opel Ampera-e en de Hyundai Kona Electric kunnen hun borst natmaken.

