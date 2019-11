Elektrische stationwagon van VW komt 590 kilometer ver

En dat brengt het aantal tot nu toe genoemde varianten van de ID op zeven. Pas in 2021 gaat de stationwagon in productie: de auto die in LA staat is nog een conceptmodel. De VW heeft een lithium-ion batterij van 82 kWh en elektromotoren bij de voor- achteras. In 5,4 seconden sprint hij van 0 naar 100 km/u. Vierwielaandrijving is optioneel. De Space Vizzion kan met opgeladen batterijen 590 kilometer ver rijden (WLTP-norm).