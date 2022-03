Elektrische Subaru Solterra gaat caravanliefhebbers teleurstellen

test en videoSubaru hangt aan Toyota als een peuter aan z’n moeder, en dus profiteert Subaru nu mee van de transitie naar volledig elektrische aandrijving van dat merk. De gloednieuwe Subaru Solterra is min of meer dezelfde auto als de Toyota BZ4X. Spoiler alert: dit wordt geen goede caravantrekker en bij een gewone laadpaal gaat het opladen erg lang duren.

Jarenlang zag Toyota niets in het fenomeen elektrische auto, de Japanners richtten zich volledig op de ontwikkeling van hybrides. Tot bleek dat er geen ontkomen aan de EV is, ging ’s werelds grootste autofabrikant alsnog overstag. Het eerste model, de BZ4X, heeft Toyota in samenwerking met Subaru ontwikkeld. Dat wil zeggen: Toyota richtte zich vooral op de elektrische aandrijflijn en Subaru nam onder meer de 4x4-techniek voor zijn rekening.

Want Subaru staat al decennia lang voor onverzettelijkheid, kwaliteit, SUV’s en vierwielaandrijving. En dus moet ook de Solterra zich op deze vakgebieden weten waar te maken. Duiken we even in het begrip kwaliteit, dan valt een opvallend cijfer op. Liefst 97 procent van alle de afgelopen tien jaar in Europa geleverde Subaru’s rijdt nog steeds.

Kijken we naar het begrip SUV, dan valt nog iets op: 95 procent van de in Europa geleverde Subaru’s is een SUV-achtige. En dan nog een cijfer, dat verband houdt met vierwielaandrijving; de Japanse autofabrikant heeft inmiddels twintig miljoen auto’s verkocht die zijn voorzien van aandrijving op alle wielen.

Er komt voldoende kracht uit de aandrijflijn

Onverzettelijk is de Solterra ook, althans, voor een elektrische auto. Standaard levert Subaru hem met vierwielaandrijving. De nieuwkomer maakt indruk met zijn rijcapaciteiten in moeizaam terrein. Kracht komt er voldoende uit de 218 pk sterke aandrijflijn. Maar ondanks zijn relatief forse wagenhoogte (1950 kilo), loop je weinig kans met de buik over de grond te schrapen, met dank aan 21 cm bodemspeling. En dat wil je ook niet, aangezien de volledige onderkant van de Solterra is gevuld met accucellen: in totaal voor 71,4 kWh.

Subaru zet de Solterra (wat staat voor zon en aarde) dus in als elektrische semi-terreinauto. Daarom heeft de auto een afdaalsysteem, hetgeen ervoor zorgt dat Subaru bij een stevige heuvelafdaling keurig de vooraf geprogrammeerde snelheid vasthoudt. Maximaal daal je met negen kilometer per uur af, of minimaal met vier. Op die manier kun je als bestuurder nauwkeurig je aandacht bij het sturen houden.

Eventuele oneffenheden, die schade aan de onderzijde kunnen veroorzaken, ontmoeten aan de voor- en achterzijde een stevige beschermplaat. En mocht u het spannend vinden om met de Solterra een flinke plas te doorwaden, het blijft tenslotte een elektrische auto, weet dan dat veel duikboten, die onder de oppervlakte van wereldzeeën hun werk doen, elektrische aandrijving hebben. Kortom, de elektrische aandrijflijn van de Solterra is uitstekend beschermd tegen nattigheid.

De Solterra is neergezet als auto voor avonturiers

Een gemiste kans is het ontbreken van zonnepanelen in het dak van de Solterra. De elektrische Subaru is neergezet als auto voor avonturiers. Dergelijke personen kamperen graag in de natuur, waar doorgaans geen laadpunten zijn te vinden. Om toch enige energie op te doen, zou een autodak dat zonlicht omzet in energie geen kwaad kunnen. Helaas, voor dergelijke techniek moet je onder andere bij het Nederlandse Lightyear én Toyota zijn.

Dan is er toch zeker wel de mogelijkheid om een flinke caravan achter de Solterra te knopen? De Subaru-consument is zeker ook in Nederland vaak een caravan-liefhebber. Nee, dat niet. Onze autoredactie reed met een model uit de voorserie, dat zelfs nog niet eens op kenteken stond. Het trekgewicht moet dus nog worden bepaald, maar zou naar verluidt niet boven de 750 kilo uitkomen. Voldoende voor een fietsendrager of boedelbak, maar vergeet het meetorsen van een caravan.

Prettig is de stevige bouwkwaliteit

Met zijn dik 200 pk aan totaal vermogen, dat via twee elektromotoren naar de wielen gaat, komt de Solterra prima vooruit. De auto is vlot, doch ook weer niet wereldschokkend snel, zoals je wel ervaart bij sommige andere EV’s. Prettig is de stevige bouwkwaliteit en het robuuste gevoel dat het onderstel aan zijn inzittenden schenkt. Alles voelt stevig aan, zonder dat je de afstemming van de wielophanging direct als hard ervaart.

Bovendien hebben de onderstel-ingenieurs het wagengewicht van 1950 kilo (normaal voor een elektrische auto) goed weten te maskeren. De besturing is een beetje aan de lichte kant en de liefhebbers van ‘one-pedal driving’ komen niet echt aan hun trekken in de Solterra. Ja, je kunt door middel van flippertjes achter het stuur de mate van regenereren van de aandrijflijn beïnvloeden. In de stevigste stand remt de Solterra redelijk af op de elektromotor, die dan een dynamo-functie heeft, maar echt alleen op het gaspedaal rijden en het rempedaal nauwelijks gebruiken, is er niet bij.

Wat betreft de laadcapaciteit maakt de Solterra weinig indruk. Aan een AC-lader, het laadpunt dat je thuis of op het werk hebt, komt de Subaru niet verder dan 6,6 kW. En da’s niet meer van deze tijd. Vrijwel elke moderne elektrische auto scoort 11 kW en laadt dus bijna tweemaal zo snel. Aan een snellader doet de Subaru het beter met 150 kW, waarmee je in een half uurtje zo’n 300 kilometer aan rijbereik scoort.

Concurrenten komen verder op een volle accu

Afgaande op de fabriekswaarde, zou de Solterra zo’n 400 kilometer ver komen op een volle accu. De dagelijkse praktijk haalt daar vermoedelijk een schepje van af. Maar met deze waarde loopt de Solterra wél aardig in de pas met zijn soortgenoten. Welke zijn dat dan? Denk aan de Volkswagen ID.4, de Skoda Enyaq, de beide Koreanen Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5, maar ook de elektrische Ford Mustang, de Tesla Model Y (trekgewicht 1600 kilo) en de elektrische modellen van Volvo en Polestar. Veel concurrentie dus, met daartussen serieus goede auto’s, die soms verder komen op een volle accu, en altijd sneller laden aan een AC-lader.

Aan de andere kant: serieuze terreincapaciteiten biedt het concurrentieveld niet. Hoewel hij met zijn binnenruimte zeker ook indruk maakt. Met een lengte van 4,69 meter ervaar je een zee aan bewegingsruimte achterin. De klep en deuren openen lekker ver, zodat de toegankelijkheid meer dan voor elkaar is.

Het interieur is uiteraard gelijk aan dat van zijn tweelingbroer, de Toyota BZ4X. Flinke knoppen laten je niet zoeken naar bedieningselementen terwijl je aan het rijden bent. Typisch zo’n kenmerkend punt van Subaru. Veiligheid zit ‘m in meer zaken dan goede elektronische systemen. Daarbij is de zitpositie goed, je zit op een fijn meubilair. Helaas wil Subaru de exacte vanafprijs (nog) niet bekendmaken. Vooralsnog geeft Subaru Nederland alleen een richtprijs van 55.000 euro aan.

