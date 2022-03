Elektrische Toyota bZ4X lijkt geboren winnaar: ruim, topkwaliteit en 10 jaar garantie

autotestDe naam van Toyota's eerste elektrische auto voor Europa is er een om je tong over te breken: bZ4X. Maar hij komt meteen goed voor de dag, zo blijkt uit de eerste testritten van onze autoredactie met nog gecamoufleerde modellen uit de voorproductie. Deze Toyota zou zich de komende jaren wel eens kunnen ontpoppen tot het meest verkochte model van het merk.

Een flinke SUV met het formaat van een Toyota RAV4: dat is de allereerste volledig elektrische Toyota die dit jaar op de Nederlandse markt debuteert. De letters bZ in zijn naam verwijzen naar beyond Zero: een compleet nieuwe generatie Toyota's zonder uitlaatgas, die ook de grenzen moet verleggen als het gaat om veiligheid en autonoom rijden. De 4 heeft betrekking op het formaat (vergelijkbaar met de Toyota RAV4) en de X duidt op cross-over.

's Werelds grootste autofabrikant geloofde lange tijd niet zo in de volledig elektrische auto: te duur, te onhandig en te weinig laadpalen. Maar sinds kort is het merk helemaal om. Tot 2030 zal Toyota zeven nieuwe, volledig elektrische modellen uitbrengen, waarvan er vijf naar Europa komen. ,,Voor een land als Nederland of Noorwegen zijn we misschien laat‘’, bekent Vincent Dewaersegger, productmanager van deze nieuwe Toyota. ,,Maar in veel andere landen staat het elektrisch rijden nog in de kinderschoenen. Vergeet ook niet dat we al in 1997 pionier waren met het elektrisch maken van auto's. Dat was toen met onze Prius, jarenlang de meest verkochte hybride wereldwijd, waarin toch ook al een elektromotor met een benzinemotor was gecombineerd.‘’

Probeer Dewaersegger ook niet te verwijten dat Toyota door zijn late entree op de EV-markt wellicht het milieu heeft verwaarloosd. ,,Integendeel, juist doordat onze zuinige hybrides op zo'n grote schaal zijn verkocht, hebben we een enorme invloed gehad op het terugdringen van de CO2. Maar nu de markt voor volledig elektrische auto's echt groot begint te worden, haken we ook graag daarbij aan.‘’

Voor- of vierwielaandrijving

De bZ4X staat op een nieuw platform dat speciaal voor deze elektrische auto's is ontwikkeld. Het batterijpakket is volledig in het chassis geïntegreerd, onder de vloer. De nieuwkomer zal verkrijgbaar zijn met voor- of vierwielaandrijving, in het laatste geval dankzij een elektromotor op elke as.

Vergeleken met de RAV4 is de bZ4X 9 cm langer, maar ook 8,5 cm lager. En zijn wielbasis is maar liefst 16 cm groter dan van Toyota's meest verkochte SUV. Die extra grote wielbasis (2,85 meter) leidt tot een bijzonder ruim interieur, wat vooral bij de achterbank opvalt. De vloer is mooi vlak en niet alleen voor je benen, ook voor je is er overal genoeg ruimte. Ook de bagageruimte met 452 liter maakt deze Toyota tot ideale gezinsauto. Desgewenst kan de bankleuning worden omgeklapt en de laadruimte is goed toegankelijk gemaakt met een grote opening. Een minpunt is wel de relatief hoge vloer (als gevolg van de ingebouwde batterijen). Het zitvlak van de voorstoelen bevindt zich te dicht bij die vloer, waardoor de bovenbenen onvoldoende worden ondersteund.

Slecht nieuws voor caravanliefhebbers

De voorwielaangedreven Toyota bZ4X heeft een 150 kW/204 pk sterke elektromotor: goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 7,5 seconden en een topsnelheid van 160 km/u. De versie met vierwielaandrijving, waar we bij deze eerste kennismaking mee rijden, heeft een motorvermogen van 160 kW/218 pk en accelereert van 0-100 km/u in 6,9 seconden. Beide versies kunnen een aanhanger van hooguit 750 kg trekken: dat is slecht nieuws voor caravanliefhebbers.

De auto biedt ook de mogelijkheid voor ‘one pedal driving’. Hij remt dan voornamelijk af op de motor, waardoor het rempedaal nog nauwelijks in actie hoeft te komen. Hierdoor wordt het batterijpakket bijgeladen. Maar in tegenstelling tot andere elektrische auto's, heb je in deze Toyota niet het gevoel dat je in een botsautootje zit, als dat regeneratief remmen in werking treedt. Het gaat er veel milder aan toe en dat is wel zo prettig voor het rijcomfort.

Serieuze terreinauto

Zodra je met de bZ4X op pad gaat, merk je hoezeer hij een technologisch hoogstandje is. Hij heeft een mooi stijf gebouwde carrosserie en laag zwaartepunt, wat de wegligging ten goed komt, maar ook een aangenaam directe en lichte besturing. Het onderstel biedt een mooie balans tussen wegligging en comfort en overhellen doet zich nauwelijks voor. De automaat laat zich met een handige draaiknop bedienen. Aan het dashboard zal menigeen moeten wennen. Toyota kiest in navolging van Peugeot voor een laag geplaatst instrumentarium en stuur.

Uiteraard is de elektrische Toyota ook met een omvangrijk pakket van de nieuwste veiligheidssystemen uitgerust. Een 12,3-inch touchscreen vormt het hart van het infotainment. Voor parkeergemak kan de Toyota bZ4X uitgerust worden met Advanced Park: vier panorama-camera’s en twaalf ultrasone sensoren rondom de auto. Daarmee kan de auto zichzelf zelf inparkeren en ook weer wegrijden, zonder dat de bestuurder achter het stuur zit.

Bijzonder: deze elektrische SUV blijkt meer dan menig concurrent in de 4x4-variant een serieuze terreinauto te zijn, al houdt de bodemvrijheid niet over. Er is een menu om de aandrijving voor te bereiden op verschillende rij-omstandigheden, zoals sneeuw of modder. En de bZ4X kan zelfs in water rijden tot een diepte van maximaal een halve meter. Tegenwoordig is dat zelfs in stedelijk gebied geen overbodige luxe, gezien de overstromingen die zich regelmatig door hevige regenval voordoen. De 4x4-eigenschappen zijn overigens, net als veel andere elementen in deze auto, samen met Subaru ontwikkeld. Dat merk komt binnenkort met een eigen variant, de Solterra, en de twee auto's rollen straks uit dezelfde fabriek in Japan.

Toyota garandeert dat de nieuw ontwikkelde lithium-ion-batterij na tien jaar nog minimaal 70 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit zal hebben. In dat batterijpakket worden de spanning, stroom en temperatuur continu gemonitord op individueel celniveau. Als een abnormale warmteontwikkeling wordt gedetecteerd, worden de controlesystemen automatisch geactiveerd en worden er maatregelen genomen om schade aan de batterij te voorkomen. Speciale behuizing met voorkomen dat vocht en vreemde stoffen de batterij kunnen binnendringen (daardoor is hij ook waterdicht). En waterkoeling helpt om hem op de ideale temperatuur te houden.

Daarnaast heeft de auto standaard een warmtepomp, die warmte aan de buitenlucht onttrekt om het interieur te verwarmen. Ook dat scheelt in het energieverbruik. Voor extra warmte in het interieur beschikt de Toyota over verwarming via infrarood straling voor de bestuurder en bijrijder, die geïnstalleerd is onder de stuurkolom en het instrumentenpaneel om zo de onderbenen en voeten efficiënt te verwarmen. In samenwerking met de optionele stoelverwarming krijgen de inzittenden het hierdoor snel warm aan boord.

Eenmaal opgeladen komt de bZ4X maximaal 450 kilometer ver

Het batterijpakket heeft een capaciteit van 71,4 kWh. Het maximale snellaadvermogen is 150 kW. Daarmee is de Toyota niet meer dan een middenmoter in zijn klasse en lang niet zo krachtig als concurrenten van Hyundai, Kia en Tesla. Dewaersegger: ,,Ik geef toe: 150 kW is een compromis. Maar bij dit soort auto’s ontkom je niet aan compromissen. Bovendien is dit batterijpakket bij een snellader toch al binnen amper een half uur volledig op te laden. Tegelijkertijd mag je niet vergeten: als je te vaak snellaadt, gaat het batterijpakket echt korter mee. Dat probleem heeft nog geen enkele autofabrikant opgelost.‘’

Voorlopig zal slechts één batterijpakket leverbaar zijn. ,,Maar als de markt erom vraagt, kunnen we in de nabije toekomst de klant altijd nog keus bieden uit verschillende accucapaciteiten‘’, aldus Dewaersegger. Met voorwielaandrijving is de maximale reikwijdte 450 kilometer. Bij 4x4 is de actieradius beperkt tot 410 kilometer. Daarmee verlegt deze Toyota de grenzen niet; menig concurrent gaat tegenwoordig al over de 500 kilometer. Het rijbereik kan wel nog verder worden vergroot met (optionele) zonnepanelen in het dak. Die zijn altijd actief, met of zonder ingeschakeld contact. Toyota heeft berekend dat het systeem in een heel jaar in een redelijk zonnig land voldoende energie kan opwekken voor zo’n 1.800 kilometer rijden.

De bZ4X is vanaf april te bestellen

Conclusie na deze eerste kennismaking: de RAV4 is momenteel wereldwijd de best verkochte Toyota, maar het zou heel goed kunnen dat de bZ4X het stokje gaat overnemen. De fabrikant heeft tot in detail veel werk gemaakt van top-technologie in deze auto. Hij is niet op alle punten de beste, zoals bij het snelladen, maar alles bij elkaar heeft hij toch veel in zich om de concurrentie te kunnen verslaan. Niet inde laatste plaats weegt daarbij ook het ijzersterke imago van Toyota een rol. Dit merk staat nog altijd aan de top bij onderzoeken naar de betrouwbaarheid van auto's. Maar liefst tien jaar fabrieksgarantie onderstreept het vertrouwen van de fabrikant in de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze nieuwkomer.

De elektrische Toyota kan vanaf april besteld worden. Dan worden ook de prijzen bekendgemaakt. De eerste auto's zullen in januari 2023 aan Nederlandse klanten worden geleverd.

Ook een nieuw stuursysteem: steer-by-wire De bZ4X krijgtvolgend jaar ook de primeur van steer-by-wire. Dit systeem heet One Motion Grip en vervangt de mechanische componenten tussen het stuur en de voorwielen door elektronica. Omdat het compacter is, ontstaat meer beenruimte bij de bestuurder beschikbaar, wat de rijpositie verbetert en in- en uitstappen vergemakkelijkt. De bestuurder gaat waarschijnlijk het meest merken dat overpakken in krappe bochten straks niet meer nodig is. De maximale stuuruitslag wordt al bereikt met een draai van slechts 150 graden aan het stuur. Een bijkomend voordeel van One Motion Grip is dat ongewenste trillingen van de wielen niet meer doorgegeven worden en dat het gewenste stuurgevoel en de gewenste feedback optimaal instelbaar zijn.

