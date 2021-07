Elektro-caravan rijdt zélf naar het Gardameer (en pakt meteen het wereldrecord)

Na fietsen, auto’s en campers krijgen binnenkort ook caravans hun eigen elektrische aandrijving. De Duitse fabrikant Dethleffs heeft laten zien waar zo’n voertuig toe in staat is: de experimentele e-Home Coco werd achter een Audi e-Tron Sportback gekoppeld en reed grotendeels op eigen kracht van Zuid-Duitsland naar het Gardameer in Italië.

Het is voor het eerst dat een volledige elektrische combinatie een rit van bijna 400 kilometer weet af te leggen zonder onderweg de accu’s bij te laden. De route startte in het Zuid-Duitse plaatsje Isny im Allgäu (tussen Zürich en München) en eindigde aan het Italiaanse Gardameer. Met die prestatie laten caravanmerk Dethleffs, moederbedrijf Erwin Hymer Group en toeleverancier ZF Group (onder meer bekend van elektromotoren en versnellingsbakken), niet alleen zien wat er mogelijk is met elektrisch aangedreven caravans, maar het levert de bedrijven ook meteen een wereldrecord op.

De elektrisch aangedreven caravan is een interessante ontwikkeling, omdat zo’n voertuig het in theorie veel eenvoudiger maakt om met een elektrische auto én je caravan op vakantie te gaan. Normaal gesproken heeft een zware aanhanger immers een grote invloed op het rijbereik van elektrische auto’s: die modellen kunnen weliswaar steeds zwaardere trailers trekken (kijk maar naar de 1500 kilo van de Volvo XC40 P8 of de 1600 kilo die de Hyundai Ioniq 5 aan zijn trekhaak mag hebben), maar de actieradius van de trekkende e-auto kan in sommige gevallen halveren.

Volledig scherm De route leidde onder meer over de Fernpas en de Brennerpas, wat normaal gesproken uitdagend terrein is voor bestuurders van elektrische auto's. © Dethleffs

Eigen accupakket

Dat effect willen steeds meer fabrikanten dus oplossen door de caravan zelf ook van elektrische aandrijving te voorzien. In dit geval heeft Dethleffs twee accupakketten met elk een inhoud van 40 kilowattuur in de bodem van de e-Home Coco gebouwd. Het opladen gebeurt via een (bij auto’s inmiddels gebruikelijk) CCS-laadpunt in de zijkant. In plaats van een normale as tussen de wielen heeft de caravan twee elektromotoren in een centrale behuizing gekregen. Op een parkeer- of kampeerplaats kunnen de motoren afzonderlijk van elkaar draaien (en dus dienst doen als ‘mover’, te bedienen via een app), terwijl ze onderweg goed zijn voor een piekbelasting van 90 kilowatt, ofwel 122 pk.

Die extra kracht komt dus bovenop de toch al niet misselijke 408 pk (300 kW) van de Audi e-Tron Sportback die vóór de caravan rijdt. Omdat het getrokken voertuig zelf meedoet, hangt er gevoelsmatig geen achttienhonderd kilo aan de auto, maar komt de getrokken massa volgens Dethleffs overeen met ongeveer 100 kilo. Om de combinatie goed te laten samenwerken, legden de technici maar liefst 750 datapunten aan. Zo weet de caravan bijvoorbeeld precies wanneer de bestuurder van de auto remt; vertraagt het trekkende voertuig, dan zullen de elektromotoren van de caravan binnen een fractie van een seconde ook mee gaan helpen met remmen. Dat komt de veiligheid en stabiliteit van de combinatie ten goede, al zijn er voor de zekerheid ook nog altijd schijfremmen aanwezig.

Volledig scherm In de zijkant van de caravan zit een CCS-aansluiting om de accu's te laden. © Dethleffs

Volgens de experts van Dethleffs wijst deze gewaagde praktijktest – speciaal georganiseerd voor het 90-jarig bestaan van de caravan- en camperbouwer – aan hoe nuttig het is om een getrokken voertuig zelf ook een aandrijfbron te geven. Na bijna 400 kilometer rijden zit er nog 19 procent stroom in de accu’s van de auto, terwijl de caravan nog 21 procent over heeft. Eigenaren van een dergelijke combinatie hoeven in ieder geval minder vaak te stoppen om te laden. Overigens staat de technologie nog in de kinderschoenen: Dethleffs heeft enkele jaren aan de e-Home Coco gewerkt en wil binnen drie jaar een productiemodel op de markt brengen.

Volledig scherm Missie voltooid: de elektrische Audi en Dethleffs hebben het Gardameer gehaald zonder bij te laden. © Dethleffs

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.