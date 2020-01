Elektronicafabrikant LG gaat auto’s maken

Verraste eerder deze week elektronicafabrikant Sony al met de onthulling van een auto, ook het Zuid-Koreaanse merk LG komt op de CES-beurs in Las Vegas met een auto op de proppen. En in tegenstelling tot Sony kondigt LG aan dat deze auto daadwerkelijk binnen tien jaar te koop zal zijn.

Het maken van auto's is niet langer het domein van de auto-industrie, zoveel wordt wel duidelijk op elektronicabeurs CES. LG, vooral bekend van tv's, computermonitors en huishoudelijke apparaten, toont in Las Vegas een autonoom, elektrisch voertuig met plek voor vier passagiers. Het is een zelfrijdende shuttle: een concept we al eerder zagen bij grote autofabrikanten, zoals Volkswagen.

Het voertuig identificeert de passagiers via gezichtsherkenning en wijst een plek toe met een gekleurd licht boven de betreffende stoel. Via een touchscreen kan je de stoel verstellen en vanaf de vloer wordt een tablet aangereikt. Onderweg kijk je tv of film of luister je naar muziek. In elk zitplaats zijn acht luidsprekers ingebouwd, waarvan het geluid uitsluitend de betreffende passagier bereikt.

Snacks

Tussen de stoelen komt na een druk op knop een voorraad drankjes en snacks tevoorschijn. Dankzij bewegingssensoren weet de auto precies welke passagier een consumptie pakt, zodat diegene automatisch de rekening via zijn betaalkaart gepresenteerd krijgt. Ook is er een stomerij aan boord: handig om nog even de kreuken uit je kleding te halen voor de eerstvolgende vergadering.

Het voertuig heeft tal van geavanceerde beeldschermen. Zo kan je dankzij augmented reality ver vooruit kijken op de route. Bovendien krijg je voortdurend de resterende reistijd gepresenteerd. De technologie in het voertuig is gebaseerd op webOS: een besturingssysteem voor infotainment dat LG al eerder toepaste in smart tv's en tegenwoordig ook aan de auto-industrie kan worden geleverd.