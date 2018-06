Elite-school van Elon Musk bedolven onder aanmeldingen

Dat meldt website Ars Technica. De school is opgericht voor ambitieuze leerlingen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar en biedt naar verluidt 'vooral een unieke projectmatige leerervaring'. Er is plek voor slechts 40 kinderen en er is slechts zelden plek voor nieuwe leerlingen. Afgelopen schooljaar waren welgeteld 12 nieuwkomers welkom, maar meer dan 400 gezinnen meldden hun kinderen aan.