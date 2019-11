Elon Musk heeft al 25 miljoen dollar binnengehaald voor zijn omstreden Cybertruck

Man plet per ongeluk eigen auto met supertruck

7:13 Een inwoner van Australië is afgelopen weekend per ongeluk met een supertruck over zijn eigen auto heen gereden. Dat gebeurde toen de man, een medewerker van een mijnbouwbedrijf, onderhoudswerkzaamheden aan de truck verrichte. Hij zag kennelijk zijn eigen Toyota Land Cruiser over het hoofd.