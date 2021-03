Enorme achterstand rij-examens: Bovag vindt maatregelen CBR 'onrealistisch’

Om de achterstand weg te kunnen werken, wil het CBR onder meer de norm voor het slagingspercentage verder aanscherpen. Nu ligt dat percentage bij de Nederlandse rijscholen gemiddeld op 50 procent, maar het CBR wil dat opkrikken naar 60 procent. Volgens directeur Alexander Pechtold moet het 80.000 extra examenplekken opleveren.

Is het gemiddelde slagingspercentage eind mei niet met tenminste vier procent gestegen, dan verhoogt het CBR de minimumleeftijd voor het praktijkexamen van 17 naar 18 jaar. De Bovag zei vandaag tegen BNR Nieuwsradio dat het onrealistisch is om te verwachten dat het slagingspercentage zo snel stijgt in zo’n korte tijd.

Daarom pleit de Bovag voor een verkorting van de huidige examentijd. Nu staat er 55 minuten voor een praktijkexamen, volgens de Bovag is het beter om daar tijdelijk 50 of 45 minuten van te maken, zodat één examinator per dag één of twee extra praktijkexamens kan uitvoeren. De woordvoerder van de Bovag meldt dat er om een gesprek is gevraagd, maar het CBR blijkt vooralsnog niet erg gevoelig voor de kritiek.

Tegenover deze site verklaart Nathalie Dingeldein van het CBR: ,,Wij kennen het voorstel van de Bovag. Het inkorten van de examentijd is een van de suggesties die is gedaan tijdens de gesprekken met rijscholen in voorbereiding op ons Plan van aanpak. We gaan dit niet doen.

,,We tornen niet aan de kwaliteit van het examen. Het examen duurt een klein uur, inclusief het voorgesprek en het eindgesprek. De examenrit zelf duurt ongeveer 35 minuten. Dat is al best kort als je bedenkt wat er wettelijk allemaal getoetst moet worden. Een half uur voor je leven lang een rijbewijs in een steeds complexer wordend verkeer, dat is niets teveel gevraagd. Het voorgesprek is belangrijk om je op je gemak te stellen, zodat je optimaal kunt presteren. Ook checken we je identiteit en of je goed kunt zien; allemaal onderdelen van het examen die heel belangrijk zijn voor verkeersveiligheid.‘’

Overwerken

Dingeldein legt uit wat er in plaats daarvan wordt gedaan om de achterstand weg te werken: ,,We gaan overwerken en nieuwe examinatoren opleiden. Voorop staat dat onze collega’s fit en gezond blijven. Pauzes gaan we niet inkorten, we hebben iedereen hard nodig.

,,Wij vergroten onze examencapaciteit door harder te werken met meer mensen. Rijscholen kunnen bijdragen door hun leerlingen alleen examen te laten doen als ze voldoende lessen hebben gehad, als ze echt kans hebben om te slagen. Zo zijn er minder herexamens nodig en kunnen meer mensen het rijbewijs gaan halen. En zo kunnen de andere plannen, zoals het tijdelijk stoppen van de tussentijdse toets of het tijdelijk verhogen van de leeftijd om af te rijden, in de la blijven. Want dat willen wij ook het liefst.‘’

Niet alleen bij de praktijkexamens, ook bij de theorie-examens loopt de achterstand met 15.000 examens per week op. Het CBR heeft momenteel nog geen groen licht voor het heropenen van de examenlokalen.

Dit zijn de nieuwste video's van onze autoredactie: