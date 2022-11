Er zijn vier soorten kop-staartbotsingen en in deze gevallen ben jij aansprakelijk

De laagstaande zon zorgt in het najaar voor een grotere kans op een kop-staartbotsing. Ben jij betrokken bij zo'n ongeval? Dan is het soms lastig te bepalen wie er aansprakelijk is voor de schade. Dit zijn de vier varianten van een kop-staartbotsing.

1. Van achteren aangereden na plotseling hard remmen

Stel: je moet plotseling remmen, waardoor je achterligger op je auto botst. Wie is er dan aansprakelijk voor de schade? Zo’n botsing ontstaat vaak doordat degene die achter je rijdt onvoldoende afstand houdt. Als bestuurder moet je er immers altijd voor zorgen dat je je niet te dicht achter je voorganger bevindt. Hield je achterligger toch onvoldoende afstand? Dan is hij in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade. Maar er zijn uitzonderingen. Want remde je zonder noodzaak? Of sneed je je achterligger af tijdens het inhalen? Dan ben jij degene die fout zit en ben jij dus aansprakelijk voor de schade.



2. Van achteren aangereden na inhalen

De situatie: op een drukke snelweg haal je iemand in. Zodra je weer op de rechterrijbaan rijdt, knalt je achterligger in je auto. Het kan zijn dat de bestuurder achter je het gas nog eens extra intrapte in plaats van te remmen. In dat geval is de achterligger natuurlijk aansprakelijk. Maar gaf je de andere bestuurder te weinig ruimte en sneed je ‘m af? Dan ben je zelf verantwoordelijk. De bestuurder kan jou hiervoor dus aansprakelijk stellen. Hiervoor moet hij wel kunnen aantonen dat je hem daadwerkelijk hebt afgesneden.



3. Van achteren aangereden voor een verkeerslicht

Stel: je nadert een groen stoplicht dat op oranje springt. Je trapt snel op de rem. Je achterligger remt niet (of te laat). Wie is aansprakelijk? Ook in deze situatie geldt: je achterligger moet voldoende afstand houden. Reed hij te dicht achter je? Dan is hij verantwoordelijk voor de schade. Stond je al op de rem terwijl je nog lang niet bij het verkeerslicht was? Of reed je al voorbij het verkeerslicht, waardoor je niet meer veilig kon stoppen? Dan kun je wel aansprakelijk worden gesteld.



4. Van achteren aangereden in de file

De situatie: je staat stil in de file en wordt plotseling van achteren aangereden. Hierdoor bots je op je voorganger. Omdat je stil stond, is je achterligger in dit geval aansprakelijk voor zowel jouw schade als die van je voorligger. Wat als je wel had gereden op het moment van de aanrijding? Dan zou je zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade aan de auto voor je.



Dekking schade eigen auto afhankelijk van waarborg

Heb je zelf een kop-staartaanrijding veroorzaakt? Dan hangt het af van welke voorwaarden je gekozen hebt voor je autoverzekering. Heb je een WA-verzekering? Dan dekt jouw verzekering je eigen schade niet. In dit geval krijg je de schade enkel vergoed met een allriskverzekering. Is de botsing de schuld van de tegenpartij? Dan vergoedt zijn verzekering jouw schade.

