Ernstige klachten over huurauto’s buitenland

Deze Ferrari modelauto met schade is net zo duur als een echte VW Golf

2 december De race-Ferrari 250 LM won de 24 Uren van Le Mans in 1965 in de categorie Prototypes. Het werd afgelopen jaren een van de duurste Ferrari’s ooit met een verkoopprijs van $ 18,26 miljoen. De auto op de foto's is echter een modelautootje in een schaal van 1:8.