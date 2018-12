Europese steden mogen vanaf 2021 ook nieuwste diesels weigeren

Het dagelijkse EU-bestuur bepaalde na het het schandaal met sjoemelsoftware in 2016 dat de normen voor nieuwe diesels niet alleen in het laboratorium, maar ook bij tests op de weg moeten worden gehaald. Gedurende een overgangsperiode mocht de uitstoot vanwege ‘statistische en technische onzekerheden’ echter ongeveer een factor twee hoger zijn. Eerder waren er alleen testbankmetingen, waarvan de waarden door veel autofabrikanten werden gemanipuleerd.

De drie steden tekenden mede vanwege de volgens hen funeste gevolgen van stikstof voor de gezondheid bezwaar aan en krijgen daarin nu gelijk. Tot 2021 gebeurt er echter niets. Wat er daarna gebeurt, is onzeker. ,,In theorie bestaat de mogelijkheid dat steden ook de modernste Euro 6-diesels kunnen buitensluiten”, zegt Stefan Bratzel, directeur van het onafhankelijke Center of Automotive Management (CAM).