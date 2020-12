‘Europese Unie stelt onrealistisch doel voor elektrisch rijden’

De Europese Commissie wil in 2030 ten minste 30 miljoen elektrische auto’s op de weg hebben. ,,Gedurfd”, zegt de ACEA, omdat nog maar een fractie van de personenauto’s in Europa elektrisch is, namelijk 615.000 van de 243 miljoen. Om de Europese doelen te halen, moeten er bijna vijftig keer zoveel elektrische auto’s de weg op in tien jaar tijd, aldus ACEA-voorzitter Eric-Mark Huitema.

De Europese Commissie presenteerde woensdag een plan om duurzame mobiliteit te stimuleren. Daar is de ACEA het volledig mee eens, schrijft de vereniging, aangezien de auto-industrie naar eigen zeggen een groot deel van de ruim 60 miljard euro aan onderzoeks- en ontwikkelingsgelden aan verduurzaming besteedt.

Grote sprong

Momenteel is het volgens Huitema nog niet goed genoeg gesteld met de voorwaarden om de beoogde grote sprong in elektrisch rijden te kunnen maken. Als grote pijnpunt wordt het aantal tank- en laadpunten voor zowel personenauto’s als vrachtverkeer genoemd. De commissie wil over tien jaar 300 miljoen openbare laadpunten, maar het afgelopen jaar zijn er volgens ACEA slechts 200.000 laadpunten in de EU gerealiseerd. Dat zou betekenen dat de komende jaren vijftien keer zoveel infrastructuur moet worden aangelegd, wil dat doel worden behaald, becijferde de vereniging.

Europa moet daarom nationale overheden pushen meer te investeren in elektrische infrastructuur, vindt de vereniging. ,,De ervaring leert dat een vrijwillige aanpak niet loont. Sommige landen zijn heel actief, andere niet”, aldus Huitema, die bindende regels wil voor lidstaten. Andere maatregelen kunnen de transformatie van de autobranche verder op weg helpen, zoals het duurder maken van koolstof, de doorlopende vernieuwing van het wagenpark en het om- en bijscholen van werknemers.

Gemiddeld elf jaar oud

Een ander lastig punt is volgens de ACEA wat de Europeanen te besteden hebben aan auto’s. Het wagenpark wordt ouder, nieuwe auto’s duurder en de markt voor gebruikte auto’s groeit stevig. Volgens de ACEA is de gemiddelde Europese auto elf jaar oud. Als gevolg van de verduurzaming worden nieuwe auto’s nog duurder. Omdat mensen door de coronapandemie minder geld te besteden hebben, komt de betaalbaarheid van duurzame mobiliteit in het gedrang, waardoor het ook weer langer kan duren voordat mensen een nieuwe auto aanschaffen.

