Experimentele auto op zonne-energie vliegt in brand: twee doden

De wetenschappers reden in een experimentele hybrideauto in Napels. Zij maakten deel uit van het onderzoeksproject Life-Save, dat oudere benzineauto's wil ombouwen tot hybrides die gedeeltelijk rijden op zonne-energie. Het idee is om aan bestaande auto’s elektromotoren toe te voegen, die vervolgens van stroom worden voorzien door een batterijpakket en zonnepanelen op het dak en op de motorkap. Hierdoor zou elektrisch rijden voor veel meer mensen bereikbaar worden, want zelfs jaren oude auto’s zouden ervoor geschikt kunnen worden gemaakt.

Het project startte al in 2017 en zou eigenlijk dit jaar worden afgesloten. In totaal is er ruim 3 miljoen euro voor uitgetrokken. De Europese Unie heeft er voor ruim 1,8 miljoen euro aan bijgedragen.

Derdegraads brandwonden

Maria Vittoria Prati, onderzoeker van de Italiaanse National Council of Research (NCR), stierf afgelopen maandag aan de derdegraads brandwonden die zij bij het ongeval opliep. De andere inzittende, leerling-onderzoeker Fulvio Filace, overleed afgelopen nacht in het Cardarelli-ziekenhuis in Napels. Het was volgens een woordvoerder van het ziekenhuis al meteen duidelijk dat beiden bij de mislukte testrit ‘zeer ernstig’ gewond raakten. Maar voor de jongste van de twee slachtoffers was er gezien de leeftijd nog enige hoop dat hij het zou overleven.

Het openbaar ministerie in Napels is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en explosie. Bij het project worden onder meer elektromotoren in de achterwielen van de auto ingebouwd. Als dat ook bij de betreffende experimentele auto is gebeurd, zou daar door verhitting brand kunnen zijn ontstaan.

Het onderzoeksinstituut NCR prijst Maria Prati als een ‘briljante onderzoeker en een autoriteit op het gebied van uitlaatgassen en de toepassing van alternatieve brandstoffen'. Bij het project was ook de universiteit van Salerno betrokken. De website van het proefproject is onmiddellijk offline gehaald. Het is op dit moment dan ook onduidelijk of het project ooit nog wordt voortgezet.

Lightyear

Ook in Nederland wordt al jaren geprobeerd om auto's op zonne-energie te laten rijden. Het in Helmond gevestigde Lightyear investeerde er inmiddels honderden miljoenen in en bracht vorig jaar de allereerste zonneauto op de markt. Maar enkele maanden later moest Lightyear de productie en dus ook de verkoop daarvan staken. Het bleek commercieel niet haalbaar, en vooral de productiekosten vielen tegen. Een jaar daarvoor had het bedrijf zich al genoodzaakt gezien een extreme prijsverhoging door te voeren. De auto kostte toen ineens 250.000 euro in plaats van 150.000 euro. Inmiddels probeert Lightyear een doorstart te maken.

Volledig scherm De Nederlandse zonneauto van Lightyear werd vorig jaar al kort na de verkoopstart van de markt gehaald. © Rene Manders/DCI Media