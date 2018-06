Extra's huurauto drie keer zo duur als in de winkel: 'Neem eigen zitje mee'

ReizenEen stoelverhoger voor je kind huren voor driemaal de nieuwprijs, of de huur van een navigatiesysteem dat dubbel zo duur is als een nieuwe TomTom. Autoverhuurbedrijven in het buitenland verdienen fors aan extra’s. Vergelijken loont, zo blijkt uit onderzoek van Tix.nl: de ene verhuurder rekent meer dan tien keer zo veel voor hetzelfde product als de concurrent.

Tix.nl deed onderzoek naar een vakantie van twee weken bij 35 verhuurders in vijf vakantielanden: Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal. Daarbij werd gekeken naar extra’s als babyzitje, kinderstoel, zitverhoger, navigatiesysteem, wifi en de kosten voor een extra bestuurder. De prijsverschillen blijken enorm: zo is Thrifty met 12,30 euro de goedkoopste aanbieder voor een stoelverhoger in Portugal, terwijl je bij Sixt, ook in Portugal, 130 euro moet neertellen.

Gratis meenemen

Dat laatste bedrag is extra zuur, omdat de nieuwprijs van een goedgekeurd stoelverhogertje met rugleuning rond de 40 euro ligt, zegt woordvoerder Linda Folkers van Tix.nl; terwijl een stoelverhoger zonder rugleuning al voor 17,50 euro te koop is. Folkers: ,,Daar komt bij dat je bij luchtvaartmaatschappijen als KLM, Transavia, Ryanair, Easyjet en Brussels Airlines voor ieder kind een kinderstoeltje of stoelverhoger van thuis gratis kunt meenemen.’’

Ook bij de huur van navigatiesystemen bestaan forse verschillen. Zo huur je in Italië bij Interrent een navigatiesysteem voor 63,24 euro per twee weken, terwijl Hertz voor dezelfde periode 268 euro rekent. Best een pittig bedrag, vinden ook de onderzoekers. Folkers: ,,Zeker als je bedenkt dat een nieuwe Tomtom in de winkel 120 euro kost.’’

Per land

Uit het onderzoek valt verder op dat het prijsniveau per land sterk varieert. Zo bedragen de kosten voor een extra bestuurder in Griekenland gemiddeld 41,32 euro, terwijl het in Italië gemiddeld 137,73 euro kost. In het onderzoek is overigens niet gekeken naar de kale huurprijs van auto’s. Ook verzekeringen (‘moeilijk te vergelijken in verband met verschillen in dekking’) zijn buiten beschouwing gebleven.

De goedkoopste en duurste aanbieders (voor 2 weken huur, 14-29 juni), in onderstaande tabel.

Extra Duurste Goedkoopste Kinderstoel Hertz, Italië € 131,76 Best Deal, Portugal € 25,00 Verhoger Sixt, Portugal € 130,00 Thrifty, Portugal € 12,30 Babyzitje Sixt, Portugal € 130,00 Best Deal, Portugal € 25,00 Navigatiesysteem Hertz, Italië € 268,00 Global, Griekenland € 44,40 Extra bestuurder Winrent, Italië € 175,68 Best Deal, Portugal € 20,00 Wifi Hertz, Spanje € 299,90 Budget, Griekenland € 51,66

