Fabrieken BMW, Porsche en Nedcar dicht door oorlog, ook VW zwaar getroffen

Hackers zijn maar druk met de oorlog en dít zijn de risico’s voor ons (tot nu toe)

Wie leest dat de oorlog in Oekraïne er niet alleen een van bommen en granaten is, maar ook leidt tot cyberaanvallen, slaat al snel de schrik om het hart. Of het nu gaat om bedrijfsprocessen of om de pc thuis. Risico’s zijn volgens kenners (nog) niet radicaal toegenomen. Al is er minstens één dreiging die sinds een week wel wat anders is. En die komt niet eens per se uit Rusland.

10:22