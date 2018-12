Facelift versterkt leidende positie Porsche Macan

Rij-impressiePorsche haalt de stofkam door de Macan. Het concept van een goed ogende, relatief compacte SUV bleef gehandhaafd, de vernieuwingen zorgen er vooral voor dat de auto zijn positie als best rijdende 4X4 in zijn klasse verder verstevigt.

Het weer op Mallorca is optimaal voor een testrit met de vernieuwde Macan. Een graad of twintig en onbewolkt aan de kust, maar in de binnenlanden zakt de temperatuur richting de dertien graden en is het bewolkt en vochtig. Overal zijn aardverschuivingen te zien en plekken waar rivieren buiten hun oevers zijn getreden: treurige restanten van het noodweer dat het Iberische eiland enkele maanden geleden teisterde.

De Macan voelt zich zowel thuis op de zonnige boulevard van het vakantie-eiland als in het ruige achterland. Wanneer we langs de kust cruisen in een treintje met Macans in drie nieuwe kleuren – Mamba Green Metallic, Miami Blue en het prachtig grijze Crayon – weten we de blikken van de toeristen op ons gericht. Dat komt echter niet door het gewijzigde uiterlijk, want de verjongingskuur mocht vooral niet leiden tot revolutionaire uiterlijke wijzigingen. Porsche heeft in drie jaar tijd 350.000 Macans verkocht en wilde dus niet teveel tornen aan de succesformule.

Aan de voorzijde is de auto te herkennen aan de nieuw vormgegeven LED-koplampen die nu standaard zijn. De mistlichten zijn nu geïntegreerd in de koplampen. De achterzijde lijkt nog meer minimalistisch dan voorheen en is voorzien van nieuw vormgegeven, prototype-achtige 3D-achterlichten. Op de gehele koets zijn meer horizontale lijnen zichtbaar, waardoor de auto breder lijkt dan voorheen. Aan de zijkant vallen de nieuw vormgegeven wielen op, die tot 21 inch groot zijn. Ook zijn de ‘sideblades’ nu leverbaar in de kleuren zwart en zilver.

Op de boulevard profiteren we van de nieuwe file-assistent. Op basis van de cruise control regelt deze nu tot een snelheid van 65 km/u niet alleen de afstand tot je voorganger, maar zorgt er ook voor dat de auto via stuuringrepen in het rechte spoor blijft. Dat biedt ons alle tijd om te experimenteren met het vernieuwde multimediasysteem. De display is ongeveer met een derde gegroeid en meet nu 10,9 inch.

De navigatie is verbeterd en door de actuele data vind je overal de snelste route. Ook schakelt de radio nu automatisch tussen DAB en FM, zodat je nergens met haperende zenders te maken krijgt. Optisch gezien veranderde er weinig. De luchtroosters hebben een nieuwe omlijsting en er kan gekozen worden voor het zogeheten GT-sportstuur dat we ook kennen uit de Porsche 911. Aan de optielijst zijn nu een ionisator en een verwarmde voorruit toegevoegd.

Dan is het tijd om het bergachtige achterland in te trekken. Al bij de tweede haarspeldbocht bewijst het intelligente PTM-vierwielsysteem zich. Wanneer we te snel een bocht induiken en licht over de voorwielen beginnen te glijden, geven we gas bij, waarna de voorwielen de auto razendsnel uit de slip trekken. Dat is opvallend, want tot die tijd heeft de auto zich juist steeds geprofileerd als een echte achterwielaandrijver. We kunnen zelfs moeiteloos driften met de Macan.

Onder dit soort omstandigheden hebben we steeds minder het gevoel in een SUV te zitten. De toegenomen sportwagensensatie is te danken aan de optimalisering van het gehele onderstel. Belangrijkste wijziging is het vervangen van een aantal stalen onderdelen in de wielophanging door aluminium componenten, wat 1,5 kilogram scheelt. De auto is hierdoor neutraler, stuurt beter en biedt meer comfort. Ook is een nieuw rempedaal gemonteerd dat meer gevoel biedt en de Macan S kreeg bovendien grotere remschijven.

Grootste teleurstelling van de nieuwe Macan is het motorgeluid. Dat doet in de verste verte niet denken aan een sportwagen, of het nou gaat om de viercilinder standaard variant of de zescilinder Macan S. Je zou bijna denken dat ze het expres hebben gedaan, want het aankruisen van de optionele – en dus bijna onmisbare – sportuitlaat betekent natuurlijk kassa. De motor van de S-uitvoering kreeg er 14 pk bij en is nu 354 pk sterk. Dat betekent een top van 254 km/u en een sprint van 0-100 km/u in 5,1 seconden. Doordat de turbo van dit model nu tussen de V-vorm van de cilinders is geplaatst, reageert de motor nog sneller op het gaspedaal.

