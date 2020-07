Familiedrama in Franse Drôme: 5 kinderen omgekomen bij verkeersongeval, 4 anderen gewond

Waarschijnlijk was het gezin op de terugweg van vakantie toen de wagen van de vangrail raakte, over de kop vloog en vlam vatte op de vluchtstrook, stelt de prefect van de regio. Le Dapuhine meldt dan weer dat de auto, een grote Renault, waarschijnlijk een remprobleem had. Het vuur zou zijn begonnen terwijl het voertuig nog in beweging was. De auto zou de vangrail hebben geraakt en daarna over de kop zijn gevlogen. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.